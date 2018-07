Palmeiras apresenta novo coordenador da base

"Fizemos um levantamento e 76% dos jogadores da base a vitrine é do empresário e não do clube. Tem empresário que tem 70% do garoto e nós 30%. Tudo isso porque nunca tivemos olheiros e ficamos nas mãos de indicações. É algo que não pode mais acontecer", disse Brunoro.

A ideia do dirigente é que a partir de agora o próprio clube dite o rumo dos garotos da categoria de base. "A relação vai mudar. Quem vai mandar é o clube. Não vai mais ser do jeito que é hoje. Damiani já tem na cabeça isso tudo. E só vamos falar com um empresário. Não importa que o garoto tenha vários empresários. Só vamos falar com um e eles que se entendam", avisou.

O plano do Palmeiras é de que os jogadores da base tenham, no máximo, 40% dos direitos ligados a empresários ou investidores. "Só se tivermos o Messi na base, nós aceitamos que seja 50% a 50%", brincou Brunoro.