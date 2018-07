Palmeiras apresenta proposta para contratar lateral do Cruzeiro

O Palmeiras apresentou nos últimos dias uma proposta pelo lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro. O time paulista ofereceu cerca de R$ 14 milhões (4 milhões de euros) para contar com o atleta no ano que vem. Porém, a equipe mineira promete se esforçar para mantê-lo, principalmente com a ambição de disputar a Copa Libertadores do próximo ano.

O diretor de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, afirmou ter recebido um contato de Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, para tratar do assunto. "O Alexandre Mattos me ligou ontem (domingo) dizendo que ia formalizar a proposta pelo Diogo Barbosa. Por uma questão de respeito ele fez questão de avisar. O documento chegou hoje (segunda-feira)", disse em entrevista ao site Super Esportes.

Na concorrência com o Palmeiras para manter o jogador, o Cruzeiro precisará resolver uma pendência. O clube é dono de 25% dos direitos econômicos do lateral. O restante, 75%, é do Coimbra, um clube ligado a empresários. No atual contrato, Diogo Barbosa tem um cláusula de venda fixada exatamente no valor oferecido pelo Palmeiras. Para evitar a perde, a equipe mineira precisa comprar mais 20% dos direitos do atleta.

A posição de lateral-esquerdo é a principal preocupação da diretoria do Palmeiras para reforços na próxima temporada. Em baixa, Egídio tem contrato até dezembro e não deve ficar. A outra opção é Zé Roberto, que se aposenta em dezembro. O clube aguarda para o próximo ano o retorno de empréstimo de Victor Luís, atualmente no Botafogo.

Até agora o Palmeiras já fez uma contratação para a próxima temporada, exatamente vinda do Botafogo. O zagueiro Emerson Santos tem vínculo prévio assinado desde agosto e vai se apresentar ao novo clube em janeiro. A transferência não terá custo.