Palmeiras apresenta uniforme oficial para o centenário

SÃO PAULO - O Palmeiras apresentou ofialmente a camisa desenvolvida para o centenário da equipe. O anúncio foi feito após algumas fotos do uniforme circularem na internet, nesta manhã, através das redes sociais. A pré-venda está sendo feita pela loja virtual do clube e o novo manto estreia no dia 30 de janeiro, na partida contra o Penapolense.

Pelas imagens, é possível ver que a nova camisa conta com detalhes dourados nas mangas e um escudo com a inscrição "Campeão do Século – Palmeiras – 100 anos" no centro do peito, entre o símbolo do clube e a marca da Adidas, fornecedora de material esportivo do clube.

Pela loja oficial do clube (www.mundopalmeiras.com.br) é possível já fazer a compra da camisa pelo preço de R$ 219,90. A pré-venda acontece até o dia 31.

O curioso é que o local onde está o símbolo comemorativo dos 100 anos é justamente onde atualmente está exibido a marca do curso de inglês Minds, que acertou recentemente um patrocínio com o Palmeiras onde o clube vai receber R$ 2 milhões pelo acordo.