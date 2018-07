Palmeiras apresenta Vilson, ex-Grêmio, e Weldinho, ex-Corinthians, na Academia

SÃO PAULO - O lateral-direito Weldinho e o zagueiro Vilson chegaram ao Palmeiras dispostos a mostrar o serviço que não puderam mostrar nos seus clubes anteriores, Corinthians e Grêmio, respectivamente. Weldinho disse que teve a trajetória no rival de Parque São Jorge prejudicada por uma contusão, enquanto que Vilson culpou a reserva por um 'problema' que teve no clube gaúcho - ele não quis revelar detalhes desse problema, mas sabe-se, por informações de bastidores, que ele teve alguns desentendimentos com o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Vilson nem bem chegou à Academia e já se viu em situação delicada. O zagueiro teve de comentar as declarações do pai do atacante Marcelo Moreno, senhor Mauro Martins, para uma rádio de que ele não queria que o filho jogasse no Palmeiras por entender que o clube paulista é "um time de fracassados". Posteriormente, o atacante boliviano pediu desculpas pelas declarações do pai, mas confirmou a intenção de não trocar Porto Alegre por São Paulo, o que colocou o lateral na polêmica gerada em torno do ex-companheiro.

"Se ele (Mauro Martins) disse isso, ele foi muito infeliz em suas declarações", comentou Vilson. Segundo o zagueiro, outros atletas do Grêmio que podem reforçar o Palmeiras não pensam da mesma forma. "Eu conversei com o Léo Gago (volante) e ele está empolgado em vir para cá também."

Apesar de não ter feito parte do grupo que foi para o Japão no ano passado com o Corinthians, Weldinho diz que se sente campeão mundial também. O jogador rescindiu contrato com o Corinthians antes de se acertar com o Palmeiras. "Eu comecei bem lá, mas depois sofri uma contusão e não tive mais chances com o treinador", lamentou. Segundo o jogador, seu condicionamento físico está totalmente recuperado e não será difícil mostrar seu potencial num curto espaço de tempo. "O que eu preciso é de uma sequência de jogos para mostrar o meu valor."

Os dois reforços foram apresentados nesta segunda-feira na Academia do Palmeiras, já com exames médicos realizados e prontos para se juntar ao elenco de Gilson Kleina.