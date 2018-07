Palmeiras apresentará Wellington Paulista na sexta-feira

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira a contratação de Wellington Paulista, que estava no Cruzeiro. A chegada do atacante estava acertada desde o início da semana, mas ainda dependia da liberação do lateral-direito Vítor, que pertence ao clube paulista e estava cedido por empréstimo ao Sport.

Com a última pendência resolvida, o Palmeiras marcou a apresentação oficial de Wellington Paulista para sexta-feira, às 12 horas. O atacante foi cedido por empréstimo até o final de 2011 e reviverá no clube do Palestra Itália a parceria de sucesso que teve com Kleber no setor ofensivo do Cruzeiro. Além disso, chega para suprir a escassez de centroavantes, considerada a principal carência do elenco.

"Trata-se de um jogador com ótima presença de área, bom finalizador e com perfil de grupo. Além disso, ele estava com muita vontade de jogar pelo Palmeiras e isso pesou bastante. Felizmente, fechamos com um jogador que todos nós pretendíamos. Sempre falamos que era uma questão de tempo e oportunidade a chegada de um camisa 9", afirmou Roberto Frizzo, vice-presidente de futebol do Palmeiras.

Wellington Paulista tem 27 anos e estava no Cruzeiro desde 2009, onde conquistou um título estadual e marcou 45 gols em 102 partidas disputadas. O atacante também teve uma boa passagem pelo Botafogo em 2007 e 2008, sendo artilheiro de um Campeonato Carioca e de uma Copa do Brasil, ambos em 2008. Ele também já passou por Juventus (SP), Mirassol (SP), Paraná, Santos (2006), Alavés (Espanha) e Grêmio.

