Palmeiras apresentará Wesley como reforço nesta terça

Além de confirmar a contratação, o Palmeiras anunciou que o jogador assinou compromisso de cinco anos para defender o clube até março de 2017 e que ele será oficialmente apresentado como reforço às 12 horas desta terça-feira, na Academia de Futebol.

Wesley já está treinando no Palmeiras desde o dia 24 de fevereiro e com isso poderá fazer a sua estreia pelo clube nesta quarta-feira, contra o Paulista, às 22 horas, em Jundiaí, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. O clube informou que ele já foi inscrito no torneio estadual e terá seu nome disponível no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nas próximas horas.

O Palmeiras já contava com uma carta de crédito como garantia do pagamento dos 6 milhões de euros (cerca de R$ 14,1 milhões) pela contratação do jogador, mas ainda precisava de uma investidor para assegurar o pagamento da primeira das três parcelas de dois milhões de euros ao Werder Bremen.

O clube chegou a lançar uma campanha na internet para arrecadar dinheiro junto à sua torcida, mas a iniciativa se revelou fracassada. Pouco mais de R$ 600 mil foram angariados por meio da campanha até aqui e serão devolvidos aos torcedores que fizeram doações, pois o clube explicou que a quantia obtida não será utilizada pelo clube na aquisição do atleta. O Palmeiras promete trazer maiores detalhes da contratação nesta terça-feira após a apresentação de Wesley.