Palmeiras aproveita Dia das Crianças e premia sócios mirins e adultos

O programa de sócio-torcedor do Palmeiras, Avanti, vai aproveitar o clima de festividades do Dia das Crianças, no domingo, 12, para premiar sócios mirins e adultos. Neste sábado, 11, antes da partida contra o Grêmio, quatro sócios-torcedores de até 12 anos vão acompanhar o aquecimento dos jogadores dentro do vestiário do estádio do Pacaembu e no intervalo da partida, outras cinco crianças participarão de um evento no gramado, onde o objetivo será marcar um gol da intermediária do campo.

Na terça-feira, três sócios-torcedores vão acompanhar o treinamento na Academia de Futebol e uma entrevista do técnico Dorival Júnior para a revista oficial do clube. Nessa semana, o clube começou a premiar também sócios do Rio de Janeiro. Eles terão a oportunidade de conhecer os bastidores do Maracanã, vestiário e gramado, estádio onde o time venceu o Botafogo por 1 a 0 na última quarta-feira. Atualmente, o Avanti conta com 45 mil sócios-torcedores.

Empolgado com as duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa o 13º lugar no Campeonato Brasileiro com 31 pontos.