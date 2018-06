Palmeiras aproveita férias do elenco para reformar vestiário

O elenco do Palmeiras vai se apresentar ao técnico Roger Machado na próxima quarta-feira e terá uma nova estrutura de trabalho. O vestiário da Academia de Futebol será modernizado para se adequar à estrutura já remodelada do Centro de Excelência, inaugurado há cerca de um ano após um ampla reforma custou cerca de R$ 16 milhões.

O canal do Palmeiras no YouTube divulgou nesta segunda-feira imagens da reforma. O vestiário do elenco profissional ainda conservava a mesma estrutura. O intuito do clube é ter o local no mesmo nível de modernidade do restante da Academia, que no último ano passou a ter hotel para os jogadores se concentrarem, além da instalação de equipamentos de última geração para atividades de musculação e fisioterapia.

Assim como em 2017, nesta temporada o Palmeiras vai fazer a preparação no próprio centro de treinamento. Em anos anteriores o elenco costumava viajar para hotéis e resorts do interior do Estado, ideia abandonada desde a revitalização da estrutura da Academia de Futebol, principalmente pela existência agora de um hotel para o time.

O Palmeiras retoma os trabalhos na tarde de quarta-feira e tem como primeiro compromisso oficial do ano a partida contra o Santo André, no dia de 18 de janeiro. Válido pelo Campeonato Paulista, o jogo será no Allianz Parque.