Palmeiras arrasa Ituano por 3 a 0 e lidera Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Em tarde inspirada de Marcos Assunção, o Palmeiras superou o Ituano por 3 a 0, no Pacaembu, faturou sua quarta vitória seguida e assumiu a liderança provisória do Campeonato Paulista. O volante brilhou neste sábado ao dar assistência para dois gols, um deles concretizado pelo argentino Barcos, em sua estreia como titular. Patrik e o reserva Artur também balançaram as redes.

Como havia acontecido na quarta-feira, o embalado Palmeiras dormirá na liderança, ameaçada por São Paulo e Corinthians. Empatados com 14 pontos, os dois rivais farão o clássico deste domingo. Um empate manterá o time de Luiz Felipe Scolari, com 17, na primeira colocação. O Ituano, por sua vez, segue com quatro, em 16º, à beira da zona de rebaixamento.

Embalado por quatro triunfos consecutivos, o Palmeiras volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Guaratinguetá, fora de casa. No dia seguinte, o Ituano receberá o Catanduvense, pela oitava rodada.

O JOGO

Depois de uma atuação morna diante do XV de Piracicaba, na quarta-feira, o Palmeiras resolveu acelerar neste sábado, sob a chuva que atingia a capital paulista. Comandado por Maikon Leite e Barcos, o time de Felipão começou a partida em grande ritmo e envolveu o Ituano com uma boa troca de passes no setor ofensivo e lançamentos rápidos da defesa.

No primeiro bote, Maikon Leite cruzou da direita e Patrik completou de cabeça para as redes ao completar rebote do goleiro Douglas, aos 7. A jogada se repetiu aos 16. Desta vez, Barcos passou da linha da bola e, quase desequilibrado, cabeceou para fora.

O argentino, porém, não perdoou em sua segunda oportunidade. Após levantamento na área de Marcos Assunção, a bola passou por todo mundo, menos por Barcos. Ele acertou a cabeça e ampliou a vantagem palmeirense, aos 22.

Sem enfrentar resistência do meio-campo do Ituano, o Palmeiras passeava em campo e chegava com facilidade ao ataque. Aos 32, Maikon Leite fez nova escapada pela direita, entrou na área e bateu rasteiro com perigo. Douglas fez a defesa e evitou mais um gol do Palmeiras.

Mas o fluente toque de bola palmeirense não resistiu ao intervalo. Depois de levar dois gols, o Ituano voltou mais atento na segunda etapa. Adiantou a marcação e passou a neutralizar as jogadas do Palmeiras já no meio-campo, evitando maiores riscos.

A mudança de postura do Ituano deixou o duelo mais equilibrado. Mais confiante, o time visitante quase descontou aos 13. Jefferson finalizou da entrada da área e mandou rente à trave direita de Deola.

Satisfeito com o placar, o Palmeiras se acomodou e reduziu o ritmo. Mesmo assim, não teve dificuldades para chegar ao terceiro gol. Marcos Assunção cobrou escanteio na área e Artur, que entrara no lugar de Cicinho, cabeceou para o fundo das redes. Foi o segundo gol seguido do lateral, que havia marcado contra o XV de Piracicaba logo em sua estreia.

O placar mais folgado deu ainda mais tranquilidade ao time mandante. Sem sobressaltos, o Palmeiras se defendeu bem das investidas do Ituano, arriscou pouco no ataque e administrou o resultado até o apito final.

PALMEIRAS 3 X 0 ITUANO

PALMEIRAS - Deola; Cicinho (Artur), Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção (Pedro Carmona), Patrik e Daniel Carvalho (João Vítor); Maikon Leite e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ITUANO - Douglas; Alex, Thiago Gomes, César Gaúcho e Gustavo; Allan Mota, Rodrigo Costa (Otacílio Neto), Alemão, Kleyton Domingues; Michel (Evando) e Jefferson Luiz (Hugo). Técnico: Doriva (interino).

Gols - Patrik, aos 7, e Barcos, aos 22 minutos do primeiro tempo. Artur, aos 22 minutos do segundo tempo.

Cartões Amarelos - Cicinho, Jefferson Luiz, Kleyton Domingues e Artur.

Árbitro - Edson Reis Pavani Junior.

Renda - R$ 367.835,00.

Público - 11.193 pagantes.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.