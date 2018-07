Palmeiras arrecada na Arena quase o mesmo que em todo o Brasileiro

A derrota para o Sport na estreia da Arena Palmeiras esteve longe de cumprir as expectativas da torcida em torno do tão sonhado retorno ao campo. Os 2 a 0 construídos pelos pernambucanos foram um duro choque de realidade para a equipe, que volta a se aproximar da zona de rebaixamento. Apesar da situação do time no campeonato ter se complicado ainda mais, o resultado financeiro obtido com a estreia do estádio dá ao clube a esperança de que dias melhores poderão vir com a entrada de novas receitas.

O borderô da partida - ao qual o Estado teve acesso - revela que a arrecadação líquida do Palmeiras com a partida foi de R$ 3.623.234,67, número equivalente a 98% de todas as rendas líquidas obtidas pelo time nas outras 17 partidas feitas em seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. A soma de todo lucro ganho pelo clube em 15 jogos mandados no Pacaembu, além de um na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e outro em Presidente Prudente – contra Figueirense e Botafogo, respectivamente – é de R$ 3.688.896, ou seja, pouco mais de R$ 65,6 mil do que foi lucrado na estreia do Allianz Parque.

Em termos de renda bruta, a arrecadação de R$ 4.915.885 representou 56% dos R$ 8.754.795 ganhos no restante do campeonato. O fato do clube ter lucrado contra o Sport quantia parecida com a do restante da competição, mesmo com um valor bruto menor, se dá pelo fato do percentual de lucro na nova arena ter sido muito maior do que as verificadas ao longo do Brasileirão. Enquanto o Palmeiras arrecadou 380% do que gastou na última quarta, a média no restante da competição foi de 173% por confronto.

Por outro lado, os números apresentados na parte de despesas do novo estádio mostram que o clube terá que manter o fôlego na parte da arrecadação para ser competitivo. Enquanto o gasto médio em despesas até a inauguração da Arena ficou em R$ 297.994 por jogo – R$ 317.425 se levar em conta apenas o Pacaembu, cujo custo operacional é superior ao dos estádios do interior –, o novo palco alviverde registrou custos de R$ 1.292.650,00 contra o Sport. Destes, R$ 491.588,5 entraram na cota de 10% da renda bruta destinada à Federação Paulista de Futebol e ao INSS, que repartem igualmente o montante.