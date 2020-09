Palmeiras assina novo contrato com o meia Danilo, revelação das categorias de base

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira a compra do meia Danilo, de 19 anos, destaque das categorias de base. O jogador estreou pelo time profissional no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, e estava emprestado pelo Cajazeiras, da Bahia. O valor da negociação não foi revelado. O novo vínculo assinado vale até agosto de 2025.

Sétimo jogador da base a estrear pelo time principal em 2020, Danilo entrou aos 34 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 fora de casa no último domingo. Danilo chegou ao Palmeiras em 2018 após ser vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Baiano pelo Cajazeiras com somente 16 anos. No time alviverde, foi campeão paulista sub-17 e do sub-20, além de ter sido titular na Copa São Paulo deste ano.

"Quero primeiramente agradecer a Deus por ter a oportunidade de defender um clube tão grande como o Palmeiras. Vários jogadores querem estar aqui, mas poucos conseguem. Estou muito feliz por assinar este contrato, e que esses anos sejam de aprendizado e muitas conquistas para mim e para o clube", disse Danilo ao site oficial do clube.

Após a estreia no time principal, Danilo continua à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para a sequência da temporada. Além dele, garotos como Wesley, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Lucas Esteves são algumas das revelações promovidas da base recentemente e que agora integram o elenco profissional.