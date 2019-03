Palmeiras assina parceria com o Vitória e traz atacante por empréstimo

O Palmeiras e o Vitória selaram nesta quinta-feira uma parceria de cooperação. As duas equipes vão promover um intercâmbio de jogadores, informações e também de tecnologia. Uma das primeiras operações confirmadas será o empréstimo do atacante Luan Silva, de 20 anos. O atleta se apresenta ao clube alviverde com contrato válido até maio de 2020.

O Vitória anunciou o acordo nesta quinta, em nota oficial. Luan se transfere imediatamente para o Palmeiras, mas ficará em recuperação no departamento médico nesses primeiros meses, já que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele só deve atuar em setembro. O empréstimo foi uma forma de abater uma dívida antiga que o time rubro-negro tinha com o clube paulista.

A diretoria alviverde também fixou um valor para comprar Luan ao fim do período de empréstimo, em maio de 2020. O jogador atuou duas vezes nesta temporada e no ano passado, fez gol contra o Palmeiras em partida válida pela última rodada do Brasileiro.

Nos próximos meses, estão previstas outras ações, como o empréstimo de jogadores do Palmeiras ao Vitória para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, com o intuito de aliviar a folha salarial. As comissões técnicas também vão compartilhar informações sobre atletas e recursos tecnológicos para utilização no departamento de futebol.

Os dois clubes têm uma boa relação há tempos. O Palmeiras contratou anos atrás profissionais das categorias de base do Vitória, como técnico do time sub-20, Wesley Carvalho, e o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio.