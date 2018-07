Palmeiras atinge número de derrotas de 2016 em apenas 13 jogos

A campanha irregular do Palmeiras neste início do Campeonato Brasileiro já foi capaz de deixar o clube perto de feitos bem negativos em comparação ao último ano, quando foi campeão nacional. A derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na última quarta-feira, levou a equipe a acumular em 13 rodadas o sexto resultado negativo, mesmo número alcançado em 2016 durante os 38 jogos.

Além disso, a derrota foi a 15ª da temporada, que ainda está no meio. Em todo o ano passado o time perdeu somente 17 vezes. "Esses resultados nos preocupam bastante para a Copa Libertadores. No dia 26 temos jogo também e é de mata-mata. Temos que estar definidos até lá", afirmou o técnico Cuca, em referência ao confronto contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa do Brasil no fim do mês.

Os números ruins deixam o treinador bastante abatido. Cuca reconhece não ter conseguido escolher uma formação titular do Palmeiras, mesmo depois de dois meses em que retornou ao clube. O técnico considera essa definição fundamental para conquistar resultados e relembrou que em 2016, graças à montagem de uma base, pode levar o time à conquista do Brasileiro.

O treinador relembrou que o calendário deste ano, com a disputa de três competições simultâneas, tem atrapalhado a preparação e o trabalho com elenco por não deixar tempo. "Ano passado você tinha o Brasileiro como meta única e se preparou duas semanas para aquele campeonato, como fez o Corinthians agora. Neste ano temos outras competições, então fica mais difícil", disse.