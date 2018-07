Palmeiras atinge o número de 90 mil sócios-torcedores

O Palmeiras atingiu a marca de 90 mil sócios-torcedores nesta terça-feira e se aproxima do grupo dos dez líderes mundiais na categoria. Os dados foram divulgados pelo Movimento por um Futebol Melhor, ação da iniciativa privada que aumenta os benefícios dos programas de sócios dos clubes e que elaborou um ranking mundial sobre sócios-torcedores. O Avanti, programa de fidelidade do Palmeiras, consolidou sua posição como o segundo maior do País, atrás apenas do Internacional, líder com 129.822. Apenas neste ano, o Palmeiras já conquistou 25.618 novos associados.

Segundo o levantamento internacional, o Palmeiras é atualmente o 11º colocado, atrás do Manchester United, da Inglaterra, com 100 mil sócios-torcedores. O Inter é o sexto colocado e o Benfica, de Portugal, lidera com 270 mil. O Corinthians, com 75.640, ganhou uma posição no ranking mundial, superou o Atlético de Madrid, da Espanha, e agora ocupa o 13º lugar.

De acordo com Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, o crescimento do Avanti facilitou a contratação de reforços para a atual temporada. Ao todo, o Palmeiras contratou 18 reforços, entre o goleiro Aranha, apresentado oficialmente na manhã desta terça no Centro de Treinamento da Barra Funda.

O Movimento por um Futebol Melhor reúne quase 850 mil sócios-torcedores em 57 clubes. Em dois anos, o programa gerou ainda um aumento de receita estimado em R$ 150 milhões aos clubes, apenas com a adesão de novos associados. Confira o ranking mundial elaborado pelo Movimento:

1º Benfica - 270 mil

2º Bayern de Munique - 238 mil

3º Arsenal - 225 mil

4º Real Madrid - 206.500 mil

5º Barcelona - 154 mil

6º Internacional - 129.822

7º Porto - 125 mil

8º Borussia Dortmund - 111 mil

9º Internazionale - 105.919

10º Manchester United - 100 mil