Palmeiras atingirá R$ 200 milhões em bilheteria nesta quinta-feira

A partida com o Red Bull, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista, às 21h, vai fazer o Palmeiras atingir uma significativa marca no Allianz Parque. O clube chegará aos R$ 200 milhões de renda com a bilheteria nos jogos realizadas na arena, inaugurada em novembro de 2014 e palco de 95 compromissos do time como mandante deste então.

O Palmeiras recebeu R$ 199,4 milhões em renda bruta com as partidas até agora. Pelo acordo firmado com a WTorre, administradora do estádio, o clube fica com toda a bilheteria, assim que são descontadas as despesas. Cada jogo tem em média R$ 700 mil de custo operacional, entre taxas pagas à Federação Paulista de Futebol e CBF, funcionários, segurança, médicos e outros custos.

Com 20 mil ingressos vendidos, o Palmeiras vai chegar à marca dos R$ 200 milhões na sua 96.º partida na arena, uma ocasião considerada precoce. "Essa marca é um indicador muito positivo para a arena e para o clube. O estádio foi uma mudança de chave para o Palmeiras de forma fantástica", avaliou Pedro Daniel, diretor da área de esportes da BDO, empresa especializada em consultoria.

O Corinthians, por exemplo, demorou mais alguns jogos para atingir os R$ 200 milhões em renda. A marca na arena em Itaquera foi obtida no 109.º compromisso. A diferença se explica pelo preço médio do ingressos. O Palmeiras cobra em média R$ 68 para cada tíquete, ante cerca de R$ 58 do rival.

"O Allianz Parque tem o modelo de negócio de arena mais eficiente do Brasil por não ter só o vínculo do futebol, como aliar grandes shows e entretenimento em geral. A localização dela também é um diferencial", avaliou o executivo da BDO.

MANUTENÇÃO

O técnico Roger Machado afirmou que não deve promover novidades no time para o jogo com o Red Bull. O plano é manter a formação dos dois jogos anteriores, para dar mais entrosamento. "Se houver necessidade, vamos resguardar um ou outro atleta. Mas a ideia é tentar dar continuidade", afirmou.

A equipe encerrou a preparação com um treino fechado no Allianz Parque. A novidade deve ser o meia Moisés. Após ter uma pré-temporada diferenciada, ele ficará pela primeira vez no ano no banco de reservas e deve entrar no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Tchê Tchê, Lucas Lima, Willian e Dudu; Borja. Técnico: Roger Machado.

RED BULL: Julio César; Nininho, Alves, Páscoa e Lopes; André Castro, Eder, Maylson, Matheus Oliveira; Eder Luis e Edmilson. Técnico: Ricardo Catalá.

Juiz: José Rocha Filho

Na TV: SporTV

Local: Allianz Parque

Horário: 21h