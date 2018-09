Palmeiras atualiza lista e inscreve garotos da base na Libertadores

O Palmeiras promoveu nesta terça-feira duas mudanças na lista de inscritos para a Copa Libertadores. Como o regulamento permite alterações para a fase de quartas de final, o clube colocou na relação dois garotos da base. O volante Gabriel Furtado, de 18 anos, e o atacante Papagaio, de 19, entram nas vagas do zagueiro Thiago Martins e do atacante Keno, que deixaram o clube.

Com as mudanças, o clube volta a ter à disposição 30 atletas para o torneio. Na fase anterior, as oitavas de final, era possível fazer cinco mudanças em comparação à lista inicial. Porém, pela negociação de jogadores como Fabiano, Michel Bastos e Emerson Santos, não foi possível preencher todas as vagas restantes, o que só foi possível agora, para as quartas.

Thiago Martins foi emprestado pelo Palmeiras ao Yokohama Marinos, do Japão, e Keno se transferiu ao Pyramids, do Egito, que pagou cerca de R$ 37 milhões pela contratação. Os dois participaram de jogos da fase de grupos da competição. O clube também poderá fazer outras mudanças na lista de inscritos caso se classifique para disputar a semifinal.

O Palmeiras inicia a disputa das quartas de final nesta quinta-feira, contra o Colo-Colo, em Santiago, no Chile. A partida de volta está marcada para duas semanas depois, no Allianz Parque. O elenco viajou para o compromisso nesta terça-feira, após treino pela manhã na Academia de Futebol.