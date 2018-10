Palmeiras aumenta chance de título; briga contra rebaixamento embola no Brasileirão

O Palmeiras empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro, manteve a distância para o vice-líder em quatro pontos com sete rodadas faltando para o final do Campeonato e, dessa forma, aumentou as chances de conquistar o Brasileirão mais uma vez, segundo o site Chance de Gol, que calcula as probabilidades de cada time conquistar a taça, ir para a Libertadores, a Sul-Americana ou ser rebaixado.

Na última semana, o Palmeiras aparecia com 81,1% de probabilidade de levantar a taça. Após a 31ª rodada e o empate com o principal concorrente, a porcentagem cresceu para 87%, enquanto a do Flamengo diminuiu de 11,4% para 6,7%. O Internacional, que na semana passada aparecia com 7,2%, agora está com 5%. O São Paulo tem 0,4% e o Grêmio, 0,02%.

Na outra ponta da tabela, a briga para escapar do Z-4 embolou de vez, com a exceção do Paraná, virtualmente rebaixado. Ao vencer o Grêmio, o Sport diminuiu suas chances de ser rebaixado em mais de 20%, de 86,6 para 63,5%. O Vitória, novo vice-lanterna, tem 63,2%. A Chapecoense, em 17º lugar, tem 50,9% de probabilidade de cair, enquanto o América-MG, primeiro fora da zona de rebaixamento, está com 45,2%. Rivais cariocas, Vasco e Botafogo têm, respectivamente, 35,3% e 36,3% de risco de disputar a série B em 2016. Mais tranquilos, Ceará, Bahia e Corinthians têm números abaixo de 3%.

A briga pela Libertadores também esquentou de vez. O Santos empatou em pontos com o Atlético-MG e passou a ter chances quase iguais de se classificar para a Libertadores da equipe mineira. O time paulista passou de 21,6% de chance de conseguir uma vaga no torneio continental para 42,4%, enquanto o clube mineiro tem 42,2%. O Atlético-PR passou de 9,5% para 13,7% de probabilidade de se alcançar o principal torneio da América pelo Brasileirão. Grêmio, São Paulo, Internacional, Flamengo e Palmeiras tem mais de 95% de chance.

O site faz as contas do que cada time pode alcançar a partir dos resultados presumidos. Para cada jogo restante, o site calcula qual a chance de vitória, empate ou derrota de um time, e, na sequência, a chance de conseguir a pontuação que precisa para determinado objetivo.