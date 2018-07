Palmeiras avalia condições para tentar trazer meia Gustavo Scarpa

Um velho sonho do Palmeiras pode vir a se concretizar nesta janela de transferências. A vontade do Fluminense em procurar como reforços jogadores do clube alviverde que foram pouco utilizados na temporada abre a oportunidade de uma troca para trazer o meia Gustavo Scarpa, alvo também de outros clubes, como o São Paulo.

O Fluminense manifestou interesse em contar com jogadores pouco utilizados na formação titular do Palmeiras no último ano. Os nomes não foram revelados, mas entre os atletas que o Palmeiras listou como disponíveis para negociar a saída estão o lateral-direito Fabiano, o meia Hyoran e o atacante Róger Guedes. Todos terminaram o ano como reservas.

O interesse do Palmeiras por Scarpa é antigo e houve uma investida no começo de 2017. O presidente do Fluminense, Pedro Abad, recusou uma proposta de R$ 20 milhões pelo jogador no mês de fevereiro. Lgo depois, em março, o clube carioca renovou o contrato dele para evitar possíveis especulações. O vínculo atual é válido até setembro de 2020.

No contexto da negociação entre os clubes, um fator que pode ajudar o Palmeiras é a boa relação com o grupo de empresários de Gustavo Scarpa. A OTB agencia a carreira de outros atletas do elenco alviverde, como o volante Bruno Henrique e o atacante Dudu. Além disso, eles também são responsáveis pelo goleiro Weverton, do Atlético-PR, que está perto de assinar contrato com a equipe.