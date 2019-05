Palmeiras avalia jogar torneio amistoso durante parada para a Copa América

O Palmeiras decide fechar nas próximas semanas qual será a agenda do elenco durante a parada do calendário para a disputa da Copa América. A interrupção das competições por um mês abre a possibilidade do clube realizar uma programação diferenciada e entre as opções possíveis, está a participação de um torneio amistoso no Castelão, em Fortaleza, no fim de junho.

Com as participações de Vasco, Ceará e Fortaleza, o torneio amistoso serviria para dar ritmo aos times e para os treinadores testarem opções do elenco. A ideia do campeonato surgiu de uma empresa, que pretende realizar a competição em um formato simples: os times são sorteados e divididos em duas semifinais, para depois disso os vencedores jogarem a final ou a decisão do terceiro lugar.

A comissão técnica do Palmeiras ainda não definiu se vai disputar o torneio em Fortaleza ou se ficará em São Paulo para realizar a intertemporada. O clube entra em campo pela última vez antes da Copa América ao receber o Avaí, em 13 de junho, no Allianz Parque, e depois só tem como compromisso por competições oficiais o clássico com o São Paulo, em 14 de julho.

No ano passado o clube também adotou um calendário diferenciado durante a Copa do Mundo da Rússia. O elenco viajou até para Panamá e Costa Rica, onde disputou três amistosos contra Deportivo Árabe, do Panamá, Independiente Medellín, da Colômbia, e Alajuelense, da Costa Rica.