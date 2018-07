Palmeiras baixa preço do ingresso contra o Sport no Pacaembu

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira, através de seu site oficial, o início da venda de ingressos para a partida contra o Sport, sábado, às 21 horas, no Pacaembu, já que o Allianz Parque será utilizado para a realização de um show musical. As duas novidades para o jogo do Campeonato Brasileiro são a redução do preço dos bilhetes e a volta da gratuidade para crianças em alguns setores, algo exigido pelas leis.

Até terça-feira, às 18 horas, apenas sócios-torcedores do Avanti poderão comprar os bilhetes. Após essa data, o que restar será vendido nas bilheterias do Allianz Parque e em outros pontos de comercialização - ainda não divulgados. O preço mais barato de uma entrada inteira será R$ 40. Geralmente, em jogos na nova arena, o valor é de R$ 80.

A redução do preço acaba sendo algo coerente com o discurso do presidente Paulo Nobre, que sempre diz, ao justificar os elevados preços das entradas para os jogos do Palmeiras, que o torcedor acaba pagando pelo conforto da nova casa e que não seria correto manter os valores dos tempos em que o time atuava no Pacaembu. Outra novidade é a volta dos ingressos gratuitos. Vale lembrar, entretanto, que a novidade é algo exigido por lei, já que o estádio é municipal e obrigatoriamente precisa ter um espaço destinado para quem não paga por tais eventos. O direito à gratuidade é para crianças de 5 a 12 anos (incompletos), adultos com idade igual ou superior a 60 anos e torcedores portadores de necessidade especiais. Eles poderão utilizar o benefício nos seguintes setores: Arquibancada Verde e Amarela, Laranja, Tobogã e Arquibancada Verde.

A torcida do Sport que quiser comprar ingresso, só poderá fazê-lo no sábado, a partir das 17h, nas bilheterias do estádio do Pacaembu. Confira os valores dos ingressos, lembrando que todos os setores possuem meia-entrada, que custa 50% do valor total:

INGRESSOS E PREÇOS

Arquibancada Verde - R$ 40

Arquibancada Amarela - R$ 40

Arquibancada Laranja - R$ 40

Cadeira Laranja - R$ 60

Cadeira Descoberta - R$ 80

Cadeira Coberta Azul - R$ 120

Tobogã - R$ 30

Arquibancada Visitante Lilás - R$ 40