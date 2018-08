Palmeiras bate Bahia e vai à semifinal da Copa do Brasil

Insistente, mas não brilhante. O Palmeiras sofreu com o campo molhado e com a retranca do Bahia até ser premiado por buscar a vitória. Nesta quinta-feira, o time ganhou por 1 a 0, no Pacaembu, com gol de Dudu no segundo tempo, para se classificar à semifinal da Copa do Brasil. Como o jogo de ida havia sido 0 a 0, a equipe avança e pega na próxima fase o Cruzeiro, algoz da edição do ano passado, nas quartas de final.

O empate sem gols no jogo de ida, em Salvador, e o fim dos gols marcados fora de casa como critério de desempate deixaram a partida tensa. Ao Bahia não bastava a simples tarefa de marcar um gol e tentar segurar o resultado de 1 a 1 ou 2 a 2, por exemplo. Já para o Palmeiras, era preciso vencer e confirmar o fator casa, mesmo com atuação ruim e falta de criação de jogadas.

Na noite fria e chuvosa no Pacaembu, os corajosos torcedores viram no primeiro tempo Bahia melhor em campo no começo. O time nordestino acertou a trave com 14 minutos e teve outras chegadas perigosas sempre pelo mesmo caminho. Ao se aproveitar da falha de cobertura do Palmeiras nas laterais e contar com a armação de jogadas de Zé Rafael, o gol ficava perto.

O Palmeiras batalhou para superar a defesa adversária e só conseguiu achar espaços depois dos 20 minutos. A partir disso, o problema passou a ser os erros de finalização. Borja, Willian e Moisés perderam chances claras diante do goleiro Anderson, por falta de calma na hora de finalizar. O atacante colombiano ainda acertou a trave e furou uma finalização na pequena área antes do intervalo.

No segundo tempo o Palmeiras tentou manter o ritmo forte. A equipe não marcava e notava que esses erros custavam mais caro. A torcida estava mais impaciente e contagiava os jogadores. Com apenas um armador, Moisés, o time não conseguia armar jogadas e era contido pelo adversário. O Bahia demonstrou clara vontade de levar a decisão para os pênaltis.

Quando a partida começava a ficar mais tensa e a torcida com reclamações intensas, o gol saiu. Aos 28 minutos do segundo tempo, Mayke cruzou e o baixinho Dudu apareceu livre de cabeça para fazer 1 a 0. O curioso é que pouco antes o meia Lucas Lima estava pronto para entrar. Como o gol saiu, ele voltou a se sentar no banco.

Depois disso prevaleceu o velho estilo de Felipão, classificado pela oitava vez à semifinal da Copa do Brasil em 12 participações. O técnico recuou o time e segurou o resultado para confirmar a classificação e o sexto jogo seguido sem levar gol.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo e Moisés; Willian (Hyoran), Dudu e Borja (Thiago Santos). Técnico: Luiz Felipe Scolari

BAHIA: Anderson; Bruno (Nino Paraíba), Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Vinícius (Élber) e Zé Rafael; Edigar Junio (Régis) e Gilberto. Técnico: Enderson Moreira

Gol: Dudu, aos 28 minutos do segundo tempo

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Cartões amarelos: Bruno, Felipe Melo, Nino Paraíba, Borja

Público: 28.957 pagantes

Renda: R$ 998.855,00

Local: Pacaembu