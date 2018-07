Palmeiras bate Botafogo por 1 a 0 com golaço de Kléber

O gol da partida foi marcado pelo atacante Kléber, que foi homenageado com uma camisa comemorativa por ter completado 100 jogos pelo Palmeiras. A homenagem foi feita na 102ª partida do atleta, já que a 100ª aconteceu na fatídica derrota para o Coritiba, por 6 a 0, pela Copa do Brasil. O atacante marcou um golaço de fora da área, depois de chute indefensável no gol de Jefferson.

Ambas as equipes tiveram desfalques para a partida. Do lado do Palmeiras, cinco jogadores não puderam atuar por causa de contusão: o lateral-direito Cicinho, o volante Rivaldo, os meias Valdívia e Lincoln, e o centroavante Wellington Paulista. Do lado do Botafogo, os atacantes Loco Abreu e Herrera não atuaram por causa de suspensão após confusão no jogo contra o Avaí, pela Copa do Brasil.

O JOGO - O primeiro tempo contou com boa movimentação das equipes e com domínio do Palmeiras nas chances de gol, com destaque para as cobranças de falta perigosas do volante Marcos Assunção e para as boas defesas do goleiro botafoguense Jefferson. Logo aos 12 minutos, depois de cobrança de falta de Marcos Assunção, Thiago Heleno cabeceou e a bola passou por cima do travessão.

Aos 15, o zagueiro Danilo arrancou para o ataque e arriscou o chute, que saiu fraco e fácil para o goleiro Jefferson. Aos 21, foi a vez do primeiro grande lance do jogo. O volante Marcelo Mattos arriscou um belo chute de fora da área e exigiu boa defesa do goleiro Marcos, que mandou a bola para escanteio.

Apesar do lance perigoso, o Palmeiras tinha o domínio da partida. Aos 25 e aos 27, Marcos Assunção teve duas oportunidades de falta para abrir a contagem para o alviverde. Na primeira, mandou para fora sem grande perigo. Na segunda, cobrou com perfeição e obrigou Jefferson a fazer grande defesa. A resposta do Botafogo foi dada aos 30, quando Maicosuel cobrou falta e mandou a bola no travessão, dando susto à torcida alviverde.

Aos 43, Luan fez boa jogada na pequena área e chutou forte para defesa difícil de Jefferson. Dois minutos depois, Marcos Assunção cobrou falta novamente e mandou a bola na trave. Na sequência do lance, João Vitor chutou na frente de Jefferson e goleiro salvou o Botafogo de novo, garantindo o zero a zero na primeira etapa.

O Botafogo voltou mais perigoso no início do segundo tempo. Logo aos dois minutos, Maicosuel cobrou falta pela direita e a zaga do Palmeiras cortou o lance parcialmente. Na confusão, Antônio Carlos tentou o chute na cara do gol, mas a bola foi rebatida pela zaga alviverde.

Logo em seguida, com Patrick no lugar do meia Tinga, o Palmeiras retomou o domínio do jogo. Aos 3, Kléber chegou na cara do gol do Botafogo, driblou a zaga, mas chutou fraco. Três minutos depois, Luan fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Kléber, que ajeitou para Patrik finalizar em cima do defensor.

Aos 14, Kléber arriscou de fora da área, mas o chute saiu fraco e fácil para a defesa de Jefferson. Um minuto depois, Marcos Assunção também arriscou chute, que também saiu fraco. A pressão do Palmeiras se transformou em gol aos 19, quando Kléber recebeu a bola na entrada da grande área. O atacante driblou Lucas Zen e mandou um chute indefensável para Jefferson, fazendo um golaço.

Depois do gol, os lances mais perigosos de gol diminuíram, com o Palmeiras tentando administrar o resultado com alguns contra-ataques. Aos 25, Kléber passou de calcanhar para Márcio Araújo, que lançou João Vitor. A bola sobrou na cara do gol para Luan, que chutou para fora.

Aos 34, depois de falha da zaga alvinegra, Kléber ficou com a sobra e chutou. A bola saiu fraca para defesa de Jefferson. Aos 44, Maicosuel ainda teve um lance para empatar para o Botafogo, mas mandou a bola por cima do gol em cobrança de falta.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrentará o Santos, no Engenhão, no sábado. O Palmeiras entrará em campo no domingo para duelar com o Cruzeiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Ficha Técnica:

Palmeiras 1 x 0 Botafogo

Palmeiras - Marcos; João Vítor (Chico), Danilo, Thiago Heleno e Gabriel Silva; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Tinga (Patrick); Luan (Pierre), Kléber e Adriano. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Botafogo - Jefferson; Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Luca Zen; Lucas (Cidinho), Arévalo, Marcelo Mattos (Alexssander), Thiago Galhardo (Bruno Thiago) e Bruno Cortês; Maicosuel e Caio. Técnico: Caio Júnior.

Gol - Kléber, aos 19 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Thiago Heleno e Kléber (Palmeiras); Lucas e Marcelo Mattos (Botafogo).

Árbitro - Márcio Chagas da Silva.

Renda - R$ 400.078,00.

Público - 13.700 pagantes.

Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP).