Palmeiras bate Cruzeiro e pega o Santos na semifinal da Copa São Paulo

BARUERI - A predominância dos paulistas na Copa São Paulo de Futebol Júnior continuou na tarde deste sábado. Na Arena Barueri, o Palmeiras confirmou o favoritismo e venceu o Cruzeiro, por 4 a 2, se classificando para a semifinal, onde irá enfrentar o Santos, que de manhã passou pelo Audax, nos pênaltis.

O Palmeiras abriu o placar com Edilson aos 30 minutos, mas dois minutos depois Daniel deixou tudo igual. Fernando voltou a colocar os paulistas na frente aproveitando cruzamento aos 33 minutos e Bruno, também de cabeça, empatou nos acréscimos da etapa final. Já no segundo tempo, Gabriel e Edilson garantiram a classificação alviverde.

No domingo, o favorito São Paulo enfrenta o Goiás, às 10 horas, no Estádio Luisão, em São Carlos. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Grêmio e Bahia, que se enfrentam no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.