Palmeiras bate Figueirense e assume liderança provisória

FLORIANÓPOLIS - O Palmeiras venceu o Figueirense neste sábado, fora de casa, e dormirá na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo cheio de alternativas e reviravoltas, o time paulista fez 3 a 2 sobre o adversário, mesmo atuando no Orlando Scarpelli, e ultrapassou provisoriamente a Chapecoense, que enfrentaria o América-MG também neste sábado mas teve o jogo adiado por conta da chuva.

O resultado levou o time de Gilson Kleina aos 21 pontos, um à frente da Chapecoense. Na próxima rodada, o Palmeiras volta a campo diante do Guaratinguetá, sábado que vem, fora de casa. Já o Figueirense estacionou nos 16 pontos, na quinta colocação, e pega o São Caetano sábado que vem, novamente em casa.

Tanto Palmeiras quanto Figueirense entraram em campo embalados pelos resultados após a Copa das Confederações - ambas as equipes venceram suas duas partidas depois da competição. O time catarinense saiu na frente, levou a virada e chegou a empatar novamente, mesmo com um homem a menos - André Rocha foi expulso. Mas no fim do jogo, Valdivia apareceu para garantir a vitória aos paulistas.

O JOGO

O começo do jogo foi equilibrado, até que Vinícius foi desarmado na meia-lua, a bola sobrou para Valdivia, que entrou na área, foi calçado pelo zagueiro Thiego e o juiz marcou pênalti. A cobrança ficou por conta de Leandro, que buscou o canto esquerdo do goleiro, mas exagerou e jogou para fora, aos 20 minutos.

O Palmeiras tomava conta da posse de bola, mas tinha dificuldade em penetrar na defesa adversária. Por outro lado, o Figueirense pouco ameaçava e parecia lutar por um contra-ataque para chegar ao gol. Com isso, o jogo ficou muito truncado no meio de campo, sem chances de gol de ambos os lados.

Na primeira chegada perigosa, o Figueirense abriu o placar. Valdivia errou o passe no meio de campo, o time catarinense recuperou e, após boa troca de passes, Ricardo Bueno encontrou Rafael Costa. O atacante conseguiu cortar Juninho, apesar de ter sido calçado, e bateu de fora da área, rasteiro, no canto direito de Fernando Prass, aos 31 minutos.

O gol não mudou o panorama do jogo. O Palmeiras seguia com a posse de bola, mas, sem criatividade e com seus armadores bem marcados, não conseguia criar oportunidades. Por outro lado, o Figueirense ficou confortável com a vantagem e se fechou ainda mais. Assim, o primeiro tempo terminou sem maiores emoções.

O técnico Gilson Kleina voltou para o segundo tempo com o atacante Alan Kardec, que fazia sua estreia oficial pelo clube, no lugar de Charles, e acabou recompensado pela ousadia. Aos 11 minutos, Wesley bateu escanteio, a zaga tirou e Vinícius bateu de primeira. A bola ainda desviou em Vilson, mas o gol foi dado para o atacante.

O gol animou o Palmeiras que partiu para cima, mesmo fora de casa. A situação ficou mais fácil aos 26 minutos, quando André Rocha foi expulso por falta em Valdivia. Já com um a mais, o time paulista passou à frente logo na cobrança. Wesley bateu pela direita, André Luiz, sozinho, subiu e tocou no canto direito de Tiago Volpi.

O gol parecia que daria a vitória ao Palmeiras, mas não demorou para o Figueirense voltar a deixar tudo igual. Após cobrança de escanteio da esquerda, Bruno Pires cabeceou e Fernando Prass fez grande defesa, mas no rebote Nem bateu torto e a bola sobrou para Ricardo Bueno, que tocou para o gol vazio.

Outra vez o jogo parecia estar decidido, mas dessa vez foi Valdivia que apareceu para contrariar as previsões. Ronny cruzou da esquerda, Alan Kardec cabeceou na trave e o chileno, no rebote, bateu para o gol vazio, aos 42 minutos. Desta vez não havia tempo para uma nova reação do Figueirense.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 X 3 PALMEIRAS

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; André Rocha, Bruno Pires, Thiego e Wellington Saci; Nem, Dener, Maylson (Willian) e Ricardinho (Marcelo Toscano); Ricardo Bueno e Rafael Costa (Tinga). Técnico: Adilson Batista.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, André Luiz, Vilson e Juninho; Márcio Araújo, Charles (Alan Kardec), Wesley e Valdivia; Vinícius (Ronny) e Leandro (Ananias). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Rafael Costa, aos 31 minutos do primeiro tempo. Vinícius, aos 11, André Luiz, aos 26, e Ricardo Bueno, aos 30, e Valdivia, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardinho, Nem (Figueirense); Alan Kardec, Valdivia, Ananias (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO - André Rocha (Figueirense).

ÁRBITRO - Andre Gomes da Penha (ES).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).