Palmeiras bate Flu com gols no 1º tempo e amplia vantagem no topo

O Palmeiras é mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Sem tomar conhecimento do Fluminense, venceu por 2 a 0, neste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, e ampliou para três pontos a vantagem em relação ao segundo colocado, agora o Flamengo, que derrotou a Chapecoense: 43 a 40. Mais do que isso, mostrou um futebol consistente e envolvente, muito superior ao apresentado pelo adversário.

Em 45 minutos, o Palmeiras resolveu o jogo. O técnico Cuca pediu que seus jogadores adiantassem a marcação, jogando no campo de ataque do Fluminense. O efeito foi imediato. A equipe do Rio não conseguia passar o meio de campo. Por outro lado, o time paulista encurralava o adversário e, com seus atacantes - Dudu, Gabriel Jesus e Érik -, confundia a marcação.

Diante de um domínio tão claro, o gol palmeirense era questão de tempo. E ele veio com Dudu, aos 19 minutos. Jean cruzou da direita, a bola passou por toda a área do goleiro Diego Cavalieri, que saiu mal e deixou o atacante palmeirense livre para completar para as redes, em um lance acrobático: 1 a 0.

Mesmo com o gol, o Palmeiras não diminuiu a intensidade. Cuca sabia que era o momento de aproveitar a ampla superioridade para aumentar a vantagem. Não demorou para que isso acontecesse. Após jogada dentro da área, a bola sobrou para Jean, que emendou da meia-lua e ampliou para o Palmeiras, aos 24 minutos.

Sem saída para o ataque, o Fluminense, em sua única chegada, perdeu grande chance de diminuir. O atacante Wellington recebeu dentro da área, tirou de Jailson e bateu, mas o goleiro palmeirense se recuperou e evitou gol praticamente certo.

Na volta do intervalo, o técnico Levir Culpi tentou dar nova vida ao ataque do Fluminense, com a entrada de Marquinho, além do meia argentino Aquino. Mas não surtiu o efeito esperado pelo treinador. O Palmeiras, muito bem postado, só não marcou o terceiro porque Gabriel Jesus, que voltou ao time após conquistar a medalha de ouro pela seleção nos Jogos Olímpicos do Rio, estava impedido ao completar para as redes cruzamento vindo da direita. Aos 15 minutos, o volante Gabriel, novidade na escalação de Cuca, acertou a trave em bom chute.

O Fluminense respondeu com Gustavo Scarpa, de falta, mas Jailson bem colocado, fez boa defesa e mandou para escanteio. A equipe carioca tentou, de forma desorganizada, diminuir a vantagem do Palmeiras. Mas nada dava certo à equipe das Laranjeiras. O time de São Paulo dominava as ações e levava perigo para o gol de Cavalieri. Levir Culpi mexeu o quanto pôde, mas não conseguia nem sequer tentar anular a superioridade palmeirense.

Com a vantagem no placar, a partida diminuiu um pouco de intensidade. E o resultado ficou nisso. Suficiente para garantir mais uma ótima vitória ao Palmeiras, que se mantém absoluto na liderança do Brasileirão - já o Fluminense é o oitavo colocado, com 31 pontos.

Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras vai receber o Botafogo-PB no Allianz Parque, enquanto o Fluminense será mandante diante do Corinthians, em Edson Passos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 PALMEIRAS

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas (Aquino), Cícero e Gustavo Scarpa (Danilinho); Marcos Júnior, Henrique Dourado (Marquinho) e Wellington. Técnico: Levir Culpi.

PALMEIRAS - Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel (Arouca), Tchê Tchê e Moisés (Cleiton Xavier); Érik (Roger Guedes), Gabriel Jesus e Dudu. Técnico: Cuca

GOLS - Dudu, aos 19, e Jean, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Douglas, Wellington, Cícero, Marcos Júnior, Marquinho, Gum e Danilinho (Fluminense); Gabriel Jesus, Mina, Vitor Hugo, Dudu e Arouca (Palmeiras).

RENDA - R$ 630.135,00.

PÚBLICO - 12.037 pagantes.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).