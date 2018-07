Palmeiras bate Ituano e avança às quartas na Copa São Paulo

O Palmeiras continua vivo na luta para conquistar o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sob o forte calor de mais de 30ºC de Limeira, o clube palestrino venceu o Ituano com sobras, por 3 a 1, na manhã deste sábado. O duelo abriu as oitavas de final da 46.ª edição do torneio.

Agora, o time palmeirense aguarda o adversário das quartas de final, que sairá do duelo entre Vitória e Cruzeiro. Os dois times enfrentam-se também neste sábado, às 16 horas, no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, em Taubaté.

O destaque da vitória foi o meia Juninho, autor dos dois primeiros gols palmeirenses, ainda na primeira etapa. No primeiro, aos 18 minutos, o jogador aproveitou cruzamento da direita e mandou de primeira, no canto esquerdo do goleiro. No segundo, aos 39, ele chutou de fora da área, no outro canto.

Na segunda etapa, o lateral Guilherme ampliou aos 17 minutos, em cobrança de falta, numa ducha de água fria na reação adversária. O Ituano descontou com o atacante Gabriel Braga, aos 44 minutos.

O Palmeiras segue na luta para conquistar sua primeira taça na Copinha. Até hoje, seus melhores resultados foram os vice-campeonatos de 1970 e 2003, quando perdeu o título para Corinthians e Santo André, respectivamente.