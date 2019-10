Palmeiras bate recorde de invencibilidade em casa no Campeonato Brasileiro

A vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 1 a 0, na quarta-feira, fez o time alviverde se manter na caça ao líder Flamengo e também completar 28 jogos de invencibilidade em casa, em confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro. A marca é a maior na história do clube, superando os 27 jogos batidos entre 1985 e 87.

LEIA TAMBÉM > Mano vê Palmeiras mais maduro após vitória contra a Chapecoense

A última derrota do Palmeiras como mandante foi no dia 26 de maio de 2018. Na ocasião, o time foi superado por 3 a 2 pelo Sport, no Allianz Parque. A partir daí, foram 24 vitórias e quatro empates, entre jogos disputados no Allianz no Pacaembu.

O confronto com a Chapecoense foi também a partida em que o Palmeiras mais finalizou nesta edição do Brasileirão. Apesar do placar magro, o time de Mano Menezes fez 26 finalizações em direção ao gol da Chape. Antes, o recorde era de 19 contra o Ceará, no dia 20 de julho, ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Depois de enfrentar o Botafogo e a Chapecoense em casa, o Palmeiras viaja para dois jogos como visitante. No domingo, encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e no domingo seguinte, dia 27, visita o Avaí, no estádio Ressacada. A equipe alviverde retorna aos seus domínios no clássico com o São Paulo, dia 30.

Confira a lista dos 28 jogos de invencibilidade do Palmeiras

16/10/19 1 x 0 Chapecoense

12/10/19 1 x 0 Botafogo

6/10/19 1 x 1 Atlético-MG

26/9/19 6 x 2 CSA

14/9/19 1 x 0 Cruzeiro

10/9/19 3 x 0 Fluminense

11/8/19 2 x 2 Bahia

27/7/19 1 x 1 Vasco

13/6/19 2 x 0 Avaí

8/6/19 1 x 0 Athletico-PR

18/5/19 4 x 0 Santos

4/5/19 1 x 0 Inter

28/4/19 4 x 0 Fortaleza

2/12/18 3 x 2 Vitória

21/11/18 4 x 0 América-MG

14/11/18 3 x 0 Fluminense

3/11/18 3 x 2 Santos

21/10/18 2 x 1 Ceará

14/10/18 2 x 0 Grêmio

30/9/18 3 x 1 Cruzeiro

9/9/18 1 x 0 Corinthians

5/9/18 2 x 0 Athletico-PR

22/8/18 2 x 0 Botafogo

12/8/18 1 x 0 Vasco

29/7/18 3 x 0 Paraná

22/7/18 3 x 2 Atlético-MG

13/6/18 1 x 1 Flamengo

2/6/18 3 x 1 São Paulo