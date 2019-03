Palmeiras bate São Paulo no Pacaembu e deixa rival sob risco no Paulista

O Palmeiras foi ao Pacaembu na tarde deste sábado e volta para casa com a missão cumprida. O time bateu o São Paulo por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, garantiu classificação antecipada para as quartas de final e ainda deixou o rival ainda mais em crise. A equipe tricolor corre sério risco de sair do Estadual ainda na primeira fase e deixou o campo sob vaias da torcida.

A chave da vitória palmeirense foi a paciência. Depois de jogar mal no primeiro tempo e não levar perigo, a equipe esperou se organizar para buscar a vitória quando o adversário desse espaço. O objetivo foi cumprido no segundo tempo, com o golaço decisivo marcado por Carlos Eduardo, atacante que fez o primeiro gol com a camisa alviverde. Ao São Paulo, restou a ira da torcida e o desânimo de ter perdido o terceiro clássico do ano.

A necessidade de ganhar para não correr o risco de ser eliminado deixou o São Paulo acelerado no clássico. O time do Morumbi buscava fazer toques rápidos e cercar a saída de bola adversária. Deu certo. O Palmeiras não conseguia ameaçar, pois penava para superar a pressão são-paulina. Com Felipe Melo e Moisés muito marcados por Luan e Hudson, a bola sequer chegava ao setor ofensivo.

Com a postura de trocar passes e esfriar o rival, o Palmeiras passou o primeiro tempo sem finalizar a gol e com alguns sustos na defesa. O São Paulo incomodava principalmente com Antony, Gonzalo e Hernanes e deu trabalho para Weverton. A partida cheia de faltas e de lances violentos foi para o intervalo com problemas para o time do técnico Luiz Felipe Scolari, pois levou quatro cartões amarelos e ficou com a dupla de zaga pendurada.

A inércia do primeiro tempo fez Felipão mexer no intervalo. Após quase não tocar na bola, Borja saiu e Carlos Eduardo entrou para fazer o Palmeiras tentar igualar a velocidade do São Paulo. Goulart virou centroavante, Dudu passou a ser meia e o time finalmente passou a levar perigo. O jogo ficou mais equilibrado, porém continuou com lances violentos, passes errados e poucas finalizações.

O São Paulo sentiu no segundo tempo a perda de Hernanes, machucado, e sem a liderança técnica, perdeu poder de fogo. O Palmeiras conseguiu controlar o jogo e aos poucos passou a levar perigo. Até que aos 34 minutos, Carlos Eduardo tabelou com Dudu e fez um golaço. O chute forte bateu duas vezes no travessão e entrou. A desvantagem selou a ira dos são-paulinos.

A torcida passou a xingar o time de amarelão e de sem vergonha, além de cobrar contratações e atacar o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Abatido, o São Paulo nem passou perto de conseguir empatar. Os jogadores dentro de campo pareciam sentir vergonha da crise e tristeza pela situação delicada do time, que está perto de mais um vexame.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0X1 PALMEIRAS

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo (Léo); Luan (Éverton Felipe), Hudson e Hernanes (Brenner); Antony, Gonzalo Carneiro e Pablo. Técnico: Vágner Mancini.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Gómez e Victor Luís; Felipe Melo, Moisés (Bruno Henrique) e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu (Jean) e Borja (Carlos Eduardo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL - Carlos Eduardo, aos 34 minutos do segundo tempo.

JUIZ - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Moisés, Pablo, Gómez, Antônio Carlos, Borja, Anderson Martins e Carlos Eduardo.

PÚBLICO - 17.755 pagantes.

RENDA - R$ 689.900,00.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, São Paulo.