Palmeiras bate Universitario e encontra o Atlético-MG O maior contratempo encontrado pelo Palmeiras foi a queda de luz no retorno para o segundo tempo na Arena Barueri. Sem muitas dificuldades, o time de Luiz Felipe Scolari bateu nesta quarta-feira o Universitario de Sucre pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, por 3 a 1. Além da classificação, a boa notícia ficou por conta do retorno do chileno Valdívia, que mostrou estar pronto para enfrentar o Corinthians no clássico do próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.