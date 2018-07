Palmeiras busca 2ª vitória em clássicos na gestão Nobre

No último último clássico que disputará em 2014, o Palmeiras tem a chance de bater um dos maiores rivais pela segunda vez desde o início do ano passado. O único triunfo em clássicos na gestão do presidente Paulo Nobre, iniciada em janeiro de 2013, foi justamente contra o São Paulo, adversário deste domingo.

Válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, a partida foi realizada no dia 2 de fevereiro deste ano. Valdívia e Alan Kardec, que ainda não havia trocado o Palmeiras pelo tricolor, anotaram os gols da vitória por 2x0.

Nos demais confrontos contra o São Paulo no período, o Palmeiras tem uma vitória e uma derrota. Desde o ano passado, o alviverde soma três empates e uma derrota em partidas contra o Corinthians e dois empates e três derrotas em duelos com o Santos.

Paulo Nobre buscará a reeleição no pleito que será realizado no dia 29 de novembro. Se obtiver a vitória, fica mais dois anos na presidência do clube.

Veja a lista dos clássicos disputados pelo Palmeiras na gestão Paulo Nobre

17/02/2013 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras

10/03/2013 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras

24/03/2013 - Palmeiras 0 x 0 Santos

27/04/2013 - Santos 1 x 1 Palmeiras*

02/02/2014 - Palmeiras 2 x 0 São Paulo

16/02/2014 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras

23/03/2014 - Santos 2 x 1 Palmeiras

17/07/2014 - Santos 2 x 0 Palmeiras

27/07/2014 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras

17/08/2014 - Palmeiras 1 x 2 São Paulo

19/10/2014 - Palmeiras 1 x 3 Santos

25/10/2014 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

*Nos pênaltis, o Santos ganhou por 4 a 2