Palmeiras busca a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Após dois jogos sem vitória - e nenhum gol marcado -, o Palmeiras tenta nesta quarta-feira, a partir das 21h50, em Florianópolis, o que ainda não conseguiu neste Brasileirão: ganhar fora de seus domínios. Contra o Figueirense, o time terá Deola no gol e pode entrar com formação mais ofensiva - na terça, o técnico Luiz Felipe Scolari testou Wellington Paulista no lugar de Luan no ataque.

Com o empate em casa com o Flamengo e a derrota para o Fluminense em Volta Redonda, o Palmeiras saiu do G-4 - está em quinto lugar, com 19 pontos - e tenta agora a recuperação. "Com a última derrota, nossa média de pontos caiu um pouco e precisamos recuperar isso logo", pediu o goleiro Deola.

Com Marcos descansando - ele dificilmente jogará duas vezes numa mesma semana, ainda mais quando tiver viagem envolvida -, Deola ganhou a vaga de titular nesta quarta-feira. "Tenho de estar preparado para quando surgirem essas pequenas brechas", contou o goleiro palmeirense. "A prioridade é o Marcos jogar sempre e, quando ele não aguenta, a gente tenta ajudar o time."

Deola não nega que a falta de ritmo é um problema nessas ocasiões. "É mais difícil, e a concentração tem de estar redobrada", falou o goleiro. Ele, aliás, disse que torce para que Marcos adie sua aposentaria, a princípio marcada para o final deste ano. "Se ele tiver condições de jogar mais, sou o primeiro a dar forças para ele continuar."

Além da presença do goleiro, o time do Palmeiras terá novidade na lateral-esquerda. Com Gabriel Silva na seleção brasileira Sub-20, que se prepara para o Mundial da categoria, Gerley deve ganhar a vaga de Rivaldo e fazer sua estreia com a camisa palmeirense. O jovem jogador de 20 anos chegou ao clube na semana passada, vindo do Caxias.

Em busca do primeiro triunfo fora de casa - até agora, foram três empates e duas derrotas -, Felipão também pode armar um esquema mais ofensivo. Apesar de ter ficado fora dos últimos jogos do time, Wellington Paulista foi relacionado e treinou na terça-feira entre os titulares. O favorito pela vaga, entretanto, ainda é Luan.

FIGUEIRENSE - Wilson; Bruno, João Paulo, Edson Silva e Juninho; Ygor, Túlio, Maicon e Fernandes; Rhayner e Aloísio

Técnico: Jorginho

PALMEIRAS - Deola; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Gerley; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Valdivia; Maikon Leite, Kleber e Wellington Paulista (Luan)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC); Data - 27 de julho de 2011, quarta-feira; Horário - 21h50 (de Brasília); Árbitro - Alicio Pena Júnior (MG)