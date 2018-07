Palmeiras busca a reabilitação contra o Paulista

Com Wesley finalmente à disposição, Luiz Felipe Scolari já tem todo o elenco que pediu à diretoria antes de a temporada começar. E a partida desta quarta-feira, às 22 horas, contra o Paulista, em Jundiaí, é uma ótima chance de o Palmeiras mostrar que segue forte para a disputa de títulos depois de sofrer um revés no clássico contra o Corinthians. E que não se abateu com o fim da série de 22 jogos de invencibilidade.

Felipão sabe que não tem mais motivos nem desculpas para dar caso o time fracasse novamente este ano. Até 2011, ele reclamava da falta de peças e das dificuldades de reposição na equipe, fato que mudou completamente agora. O leque de opções para armar o Palmeiras é grande, tanto que Wesley deve ficar no banco nesta quarta, assim como Daniel Carvalho, que volta de lesão na coxa direita após dois jogos afastado.

Mesmo recuperado, Daniel Carvalho deve ficar na reserva. Valdivia ainda tem pontos com Felipão, apesar de não ter ido tão bem no clássico, e é uma das esperanças da torcida que promete lotar o estádio Jayme Cintra pela segunda semana consecutiva - o Palmeiras também jogou em Jundiaí na última quarta e venceu o Coruripe-AL por 3 a 0, pela Copa do Brasil.

Agora na terceira colocação, o Palmeiras precisa da vitória para não correr o risco de sair do G-4 - Santos e Mogi Mirim estão na cola, com apenas dois pontos a menos (30 a 32). O triunfo também pode colocar o time alviverde na liderança, desde que São Paulo e Corinthians tropecem na rodada. Sem Henrique, suspenso, Felipão deve dar mais uma chance para o paraguaio Román na zaga. Mas o que a torcida quer mesmo ver é a estreia de Wesley, que provavelmente ficará para o segundo tempo.

PAULISTA X PALMEIRAS

PAULISTA: Vagner; Samuel Xavier, Diogo, Diego Ivo e Reinaldo; Madson, Wellington, Bruno Formigoni e Fabrizzyo; Rychely e Carlão. Técnico: Luis Carlos Martins

PALMEIRAS: Deola; Cicinho, Román, Leandro Amaro e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vítor e Valdivia; Maikon Leite e Hernán Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

Transmissão: Globo e Bandeirantes

Árbitro: Demetrius Pinto Candançan

Assistentes: João Nobre Chaves e Matheus Camolesi