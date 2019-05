Palmeiras busca contra o Cruzeiro título inédito na Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras está a um empate de conquistar nesta sexta-feira um título inédito para o clube. O elenco sub-20 enfrenta o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, para confirmar a taça da Copa do Brasil da categoria. A partida será às 21h30, com transmissão ao vivo pela TV Palmeiras/FAM, pela plataforma de streaming MyCujoo e também pelo canal SporTV.

Por ter vencido a partida de ida na última sexta-feira por 2 a 1, no Allianz Parque, a equipe alviverde joga por um empate. A competição não prevê como critério de desempate o número de gols marcado fora de casa, portanto qualquer vitória cruzeirense por um gol de diferença levará a decisão do título para os pênaltis.

Atual campeão brasileiro sub-20, o Palmeiras chegou à final da Copa do Brasil da categoria após passar por Galvez (AC), Coritiba, Grêmio e Vasco. A campanha do clube tem seis vitórias, um empate e uma derrota, com 19 gols marcados e 10 sofridos. "O time do Cruzeiro é muito forte, sabemos que qualquer descuido pode ser fatal. Temos de manter o foco e a tranquilidade desde o início", disse o lateral-direito Meloni.

O elenco sub-20 do Palmeiras teve excelente temporada em 2018, ao conquistar seis taças. O grupo do técnico Wesley Carvalho tem jogadores com passagens por seleções de base, como Gabriel Furtado e Vitão. "Saímos muito felizes com a vitória no Allianz Parque, mas sabendo que tem o jogo de volta em Minas Gerais. Temos de manter essa mesma pegada, quem joga no Palmeiras sabe que tem de ter raça", comentou o zagueiro Gabriel Furtado.