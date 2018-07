Palmeiras busca forças para encarar uma nova decisão

O nome do estádio que recebe o Palmeiras neste domingo retrata bem o momento da equipe: Aflitos. A derrota para o Coritiba foi um duro golpe na luta palmeirense e afetou até mesmo os mais experientes do elenco, como o zagueiro Maurício Ramos e o volante Marcos Assunção, que saíram de campo em Araraquara quase chorando.

Ao final da partida de quinta-feira, poucos jogadores quiseram falar com a imprensa e o técnico Gilson Kleina estava visivelmente abatido. Ver a distância para sair da zona de rebaixamento abrir nove pontos, restando apenas nove rodadas para o final do campeonato, faz com que o fator psicológico se torne o grande adversário do Palmeiras neste fim de temporada.

Jogadores e comissão técnica consideravam fundamental a vitória sobre o Coritiba. Por isso, terá que existir uma grande superação para não deixar o desânimo falar mais alto neste domingo, diante do Náutico. "Nós precisamos de tranquilidade mesmo nessa situação. Ninguém vai desistir, desanimar ou abaixar a cabeça. Precisamos de um aproveitamento de campeão, e ele só virá com atitude", disse Gilson Kleina.

Além do adversário nos Aflitos, os palmeirenses vão ficar ligados também no que acontece nesta 30ª rodada. Com 26 pontos, o time sabe que não depende mais só de suas forças para escapar. Por isso, "secar" os concorrentes se tornou fundamental. No mesmo horário em que o Palmeiras enfrenta o Náutico, os outros ameaçados também estarão em campo.

O Sport, com 27 pontos, joga fora de casa contra o Atlético-MG, enquanto Coritiba e Bahia, ambos com 35 pontos, se enfrentam na capital paranaense. "Temos de continuar lutando, buscar a vitória sempre e torcer pelo tropeço dos nossos concorrentes", disse o lateral-esquerdo Leandro.

Como se já não bastasse o desgaste psicológico, Gilson Kleina terá desfalques importantíssimos neste domingo: Henrique, Maurício Ramos, Marcos Assunção, Correa, Valdivia, Maikon Leite, Barcos e Daniel Carvalho - somente o último deles seria reserva. A única boa novidade é o surpreendente retorno do lateral-esquerdo Juninho, recuperado das dores na coxa direita - o lateral-direito Artur, por sua vez, volta de suspensão.

Gilson Kleina ganhou três desfalques de última hora: o atacante Maikon Leite (lesão na coxa esquerda) e os volantes Marcos Assunção (inchaço no joelho direito) e Correa (lesão na coxa direita) nem viajaram com o grupo para Recife. Para completar, o zagueiro Thiago Heleno sente dores musculares, mas vai para o sacrifício e deve ganhar a companhia do paraguaio Román na zaga - Mauricio Ramos está suspenso, assim como Henrique.

Sem opções, Gilson Kleina deve armar o meio-de-campo com João Denoni, Márcio Araújo, Tiago Real e Mazinho. E no ataque, ainda sem Barcos (está na seleção argentina), o treinador escala Luan e Obina.