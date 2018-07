Palmeiras busca manter regularidade para fugir das últimas posições

Um velho e conhecido adversário é o obstáculo da vez para o Palmeiras provar que de fato está em evolução no Brasileirão. Ganhar no meio de semana não tirou o time da zona de rebaixamento e talvez somente uma nova vitória neste domingo, em Florianópolis, dê mais alívio. No Orlando Scarpelli, às 18h30, o time enfrenta o Figueirense, equipe com quem batalhou diretamente ao longo dos dois últimos anos.

Bater o Vitória por 2 a 0 na quinta-feira significou ao Palmeiras disfarçar um pouco o vexame da goleada sofrida dias antes por 6 a 0 para o Goiás. Mas, em um campeonato por pontos corridos, sem regularidade não se cumpre objetivo algum.

"Contra o Vitória, tínhamos de dar uma resposta rápida. Nossa equipe conseguiu um bom resultado e resgatamos um pouco da confiança", disse o atacante Henrique.

Pontuar em rodadas em sequência tem sido um desafio imenso para o Alviverde. Em 24 jogos pelo Brasileiro, somente em duas ocasiões o time conseguiu tal façanha. E a melhor hora para conseguir isso novamente é ao longo da série de confrontos diretos contra o rebaixamento. Depois de bater o Vitória, o Palmeiras pega na sequência o Figueirense, Chapecoense e ainda o Botafogo.

Para a partida, o técnico Dorival Junior deve manter o esquema tático 4-4-2, usado pela primeira vez – e com êxito – no meio de semana. A escalação de dois armadores deu mais consistência ao meio campo. Ao lado de Valdivia, deve entrar o argentino Allione, que cumpriu suspensão contra o Vitória.

A dúvida é como o treinador vai armar a equipe sem Juninho, espécie de “curinga”, o lateral de origem foi titular em todas as partidas de Dorival pelo Palmeiras e já foi escalado como volante e até armador.

A suspensão do jogador pelo terceiro cartão amarelo deve obrigar o time a se organizar de forma diferente. Victor Luís deve voltar à lateral-esquerda e Wendel, recuperado de lesão, é o favorito para entrar como volante ao lado de Renato. Neste sábado, Lúcio sentiu dores musculares e foi vetado pelos médicos. Marcelo Oliveira, recuperado de lesão, deve ser improvisado na defesa. E Gabriel Dias, outro garoto da base, é o único zagueiro no banco de reservas.

O jogo guarda ainda expectativa para Valdivia, que será julgado nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo pisão no flamenguista Amaral.

Palmeiras e Figueirense têm trilhado caminhos muito parecidos no Campeonato Brasileiro desde 2012. Naquele ano, as duas equipes foram rebaixadas e no ano seguinte conquistaram o acesso na Série B. Nesta temporada de 2014, parecem não ter aprendido a lição e retomam o mesmo drama vivido dois anos antes.

Curiosamente, quando se encontraram em Florianópolis pela última vez na Série A foi há exatos dois anos. Na ocasião, o Palmeiras contava com a estreia do técnico Gilson Kleina e ganhou do rival direto contra o descenso por 3 a 1. Um dos gols foi do zagueiro Thiago Heleno, que está no Figueirense.

Para enfrentar o Palmeiras, a equipe catarinense deve ter apenas uma mudança em relação ao time que bateu o Corinthians. O volante França, emprestado pelo Alviverde, deve dar lugar a Jefferson.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE X PALMEIRAS

FIGUEIRENSE: Tiago Volpi; Leandro Silva, Nirley, Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso; Paulo Roberto, Jefferson, Marco Antônio e Giovanni Augusto; Pablo e Everaldo. Técnico: Argel Fucks

PALMEIRAS: Deola; João Pedro, Marcelo Oliveira, Nathan e Victor Luís; Renato, Wendel, Valdivia e Allione; Cristaldo e Henrique. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Dewson Freitas da Silva (PA)

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Horário: 18h30

Na TV: SporTV