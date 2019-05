Palmeiras busca no Mineirão liderança e recorde no Campeonato Brasileiro

Logo na quarta rodada, o Campeonato Brasileiro já terá o primeiro confronto direto pela liderança. O atual campeão, Palmeiras, entra em campo neste domingo às 16h, no Mineirão, contra o Atlético-MG, com a possibilidade não só de assumir a primeira posição como de bater um recorde para o clube.

A partida não terá transmissão pela televisão. Como o Palmeiras não fechou contrato com o Grupo Globo para TV aberta e pay-per-view, além de ter para TV fechada um parceiro diferente do que o assinado pelo Atlético-MG, o jogo que vale a liderança do Brasileiro só poderá ser acompanhado por rádio ou internet.

A diferença entre os dois times na tabela é de somente dois pontos. O Palmeiras vê a chance de assumir bem cedo a ponta da tabela, algo que só conseguiu ano passado ao fim da 26.ª rodada. A equipe vive um momento positivo, ao ter conquistado na última semana a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Libertadores.

"O Brasileiro é um campeonato longo, mas cada jogo vai se decidir como uma final. Temos que procurar somar pontos para, lá na frente, não sentir falta. Todo jogo temos que encarar como uma final", comentou o meia Raphael Veiga.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari sofreu uma derrota no Campeonato Brasileiro pela última vez em julho do ano passado, quando perdeu para o Fluminense, no Maracanã. Desde então, o Palmeiras acumula 26 partidas seguidas sem perder, mesmo número alcançado pela chamada segunda Academia de Futebol entre 1972 e 1973.

Se mantiver a invencibilidade, o Palmeiras vai atingir 27 jogos sem perder no Brasileiro, superar o próprio recorde e se isolar na terceira posição na lista das maiores sequências invictas na competição.

A maior série pertence ao Santa Cruz entre 1977 e 1978, com 42 jogos. Em segundo lugar está o Botafogo, que nos mesmos anos permaneceu 35 partidas seguidas sem perder.

A possibilidade de entrar para a história motiva o elenco atual. "Não que isso seja o principal, não é por isso que a gente vai. A gente precisa dos três pontos. Mas, se conseguir essa vitória, a gente consegue entrar para a história do clube como um time vencedor", disse Veiga.

As novidades do Palmeiras para a partida devem ser os retornos do meia Bruno Henrique e do atacante Deyverson. Os dois não foram utilizados contra o San Lorenzo, pois estavam pendurados com dois cartões amarelos na Copa Libertadores. Para não correr o risco de ter os dois jogadores suspensos para o mata-mata, Felipão decidiu poupar a dupla.

No Atlético-MG, o técnico interino Rodrigo Santana ainda não sabe se poderá contar com o meia equatoriano Cazares. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, mas ainda não está nas condições físicas ideais.

A equipe mineira poupou jogadores do compromisso contra o Zamora, da Venezuela, na última terça-feira, justamente para ter força máxima diante do Palmeiras. Nomes importantes como Victor, Elias e Ricardo Oliveira retornam.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Geuvânio, Luan e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Zé Rafael e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Anderson Daronco

Local: Mineirão

Horário: 16h

Na TV: Sem transmissão