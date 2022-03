Palmeiras busca novo título invicto do Campeonato Paulista após 50 anos

O Palmeiras está a três jogos de conquistar o título do Campeonato Paulista de forma invicta, repetindo o feito do time de 1972, que tinha em seu elenco figuras lendárias com o goleiro Leão, o zagueiro Luís Pereira, o volante Dudu, o meia Leivinha, os atacantes Edu, Cesar e Nei, além de Ademir da Guia, maior ídolo da história do clube.

"Na decisão de 72, o Palmeiras ficou com o título após empate com o São Paulo, que terminou como vice, mas também invicto", lembrou o historiador Celso Unzelte, autor do Almanaque do Palmeiras.

O último campeão paulista sem derrota foi o Corinthians na edição de 2009, com a liderança de Ronaldo Fenômeno, derrotando na final o Santos. Naquela edição, o Palmeiras liderou a primeira fase do Estadual, mas acabou eliminado nas semifinais pelo time da Vila, que tinha Neymar despontando.

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta manhã de quinta-feira poucas horas após eliminar o Ituano, ao marcar 2 a 0, no Allianz Parque, pelas quarta de final. O time alviverde agurda por Red Bull Bragantino ou Guarani como adversários da próxima fase. O jogo entre Corinthians e o clube bugrino, nesta quinta-feira, definirá o desenho das semifinais do Paulistão.

A diretoria palmeirense não sabe se, em caso do time alcançar a final do Estadual, poderá levar a decisão para o Allianz Parque, onde está previsto um show da banda Maroon 5 para 5 de abril. As finais do Paulistão serão disputadas dia 30 de março e 3 de abril.