Palmeiras busca sexta vitória seguida em retorno a local de goleada

Cinco anos depois de uma das maiores derrotas recentes, o Palmeiras volta neste sábado para Mirassol, onde joga contra o time local, pelo Campeonato Paulista, às 19h, em situação totalmente diferente da vivida em 2013. O time do técnico Roger Machado busca a sexta vitória seguida na competição com o discurso de não se deslumbrar com a boa fase vivida.

A ótima campanha neste início de temporada contrasta com o momento ruim vivido pelo Palmeiras na última vez em que enfrentou o Mirassol fora de casa. Em março de 2013, a equipe então dirigida pelo técnico Gilson Kleina perdeu por 6 a 2. Daquela equipe, somente o goleiro Fernando Prass continua no clube, mas será reserva neste sábado. Será o primeiro jogo do clube no local desde então.

Ao longo dos últimos anos o Palmeiras se reabilitou desse vexame, tornou-se potência e é grande favorito para o retorno à cidade de Mirassol. Prova disso é que ao longo da última semana a goleada sofrida em 2013 não foi mencionada nas entrevistas dos jogadores e do treinador.

O assunto da equipe é como manter o bom rendimento sem se deixar empolgar pela situação. "O que temos jogado é importante para passar confiança não só para jogador, como também para o torcedor. Acredito que esse início bom nos dá tranquilidade para melhorar a cada jogo", afirmou o treinador. "Nosso rendimento não me surpreende pelo nosso material humano. A surpresa é que temos aliado desempenho a resultado", completou.

O Palmeiras terá somente uma alteração para a partida. O time deve apostar em Michel Bastos como lateral-esquerdo na vaga de Victor Luís. O treinador decidiu fazer a mudança por entender que Michel tem se destacado nos treinos e merece ter uma nova oportunidade de jogar 90 minutos. A outra chance dele veio contra o Bragantino, na vitória por 2 a 0.

O clube alviverde jogará diante de estádio lotado no José Maria Campos Maia. Os 12 mil ingressos foram vendidos. O Mirassol ganhou a primeira partida no Estadual na última rodada, ao bater o São Caetano, e começou a adquirir confiança para brigar contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

MIRASSOL: Fernando Leal; Danilo Boza, Jesiel, Edson Silva e Marlon Farias; Wellington Reis, Paulinho, Léo Baiano e Rodolfo; Douglas Baggio e Gilsinho. Técnico: Moisés Egert.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Tchê Tchê, Lucas Lima, Willian e Dudu; Borja. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira.

Local: José Maria de Campos Maia

Horário: 19h

Na TV: SporTV