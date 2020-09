Palmeiras busca virada sobre Sport, mas cede empate e perde chance de colar no líder

Ainda não foi neste domingo que o Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Allianz Parque neste Brasileirão. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo saiu atrás do Sport e até buscou a virada, mas acabou cedendo o empate, por 2 a 2, em duelo válido pela décima rodada.

Zé Rafael teve noite de herói e vilão. Ele se destacou no primeiro tempo ao marcar um belo gol, de longe. Mas, na etapa final, fez duas faltas em sequência, levou o cartão vermelho. No momento, o Sport já tinha uma expulsão, o que fez o Palmeiras perder a vantagem numérica em campo.

O time paulista ocupa agora a quinta colocação da tabela, com 17 pontos, três abaixo do líder Internacional. A equipe pernambucana soma 11 pontos e figura no 14º posto da tabela do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Palmeiras vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo que vem. O Sport vai receber o Fluminense, na Ilha do Retiro, no mesmo dia.

O JOGO

Em busca da sua primeira vitória no Allianz Parque neste Brasileirão, o Palmeiras foi para cima desde o apito inicial. Aos 4 minutos, já havia criado duas boas oportunidades para balançar as redes. Do outro lado, o Sport tentava evitar o "abafa" palmeirense.

Defendendo-se bem até então, o Sport abriu o placar em sua primeira investida no ataque. Aos 10, Patric sofreu falta cometida por Wesley dentro da área: pênalti. Iago Maidana não desperdiçou.

A reação do Palmeiras veio aos 28, com uma ajuda da equipe pernambucana. O lateral Sander recuou mal para o goleiro e Willian não desperdiçou a chance. Driblou Luan Polli e, quase sem ângulo, bateu rasteiro para o gol vazio.

Mais tranquilo em campo, o Palmeiras passou a comandar o duelo sem tanta correria. E virou o marcador em belo lance de Zé Rafael. Aos 41, ele viu o goleiro do Sport adiantado e arriscou chute de fora da área. A bola encobriu Luan Polli e estufou as redes: 2 a 1.

A situação ficou mais complicada para o Sport aos 45. Protagonista do primeiro gol palmeirense, Sander causou nova dor de cabeça para o time visitante. Ele acertou pé alto na coxa de Wesley e levou o cartão vermelho direto.

Mas a vantagem numérica em campo não durou muito tempo. No começo do segundo tempo, Zé Rafael fez duas faltas duras em sequência, levou amarelo e vermelho. Para piorar para o Palmeiras, o Sport descontou logo em seguida. Aos 18, Lucas Mugni recebeu grande passe de Rogério dentro da área, cortou o marcador e mandou para as redes.

A esta altura do jogo, Luxemburgo já tinha colocado em campo Danilo e Gabriel Verón, em grande fase. Na sequência, as entradas de Bruno Henrique e Gabriel Silva tampouco alteraram o panorama da partida. O Palmeiras tinha dificuldade para furar a retranca pernambucana. Além disso, faltava criatividade e investidas mais contundentes no ataque.

Em uma rara destas chegadas ao ataque, aos 46 minutos, Willian desperdiçou grande chance. Ele recebeu pela direita, entrou na área, driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo para finalização. Acionou, então, Gabriel Veron, que não alcançou a bola.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 2 x 2 SPORT

PALMEIRAS - Weverton; Mayke (Bruno Henrique), Luan, Vitor Hugo e Viña; Ramires (Danilo), Gabriel Menino (Marcos Rocha), Zé Rafael e Lucas Lima (Gabriel Silva); Wesley (Gabriel Veron) e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Ronaldo Henrique (Marcão Silva), Ricardinho (Bruninho), Lucas Mugni (João Igor); Marquinhos, Hernane (Luciano Juba) e Leandro Barcia (Rogério). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Iago Maidana (pênalti), aos 11, Willian, aos 28, e Zé Rafael aos 41 minutos do primeiro tempo. Lucas Mugni, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramires, Ronaldo Henrique, Rogério, Marquinhos.

CARTÕES VERMELHOS - Sander, Zé Rafael.

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).