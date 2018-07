Palmeiras busca vitória contra o Rio Claro para acalmar os ânimos

A euforia deu lugar a atenção no Palmeiras. As derrotas para Ponte Preta e Corinthians tiraram o sorriso dos jogadores e do técnico Oswaldo de Oliveira. Falar em crise é exagero, mas vencer o Rio Claro hoje, às 20h30, no Allianz Parque, é fundamental para acalmar os ânimos e dar tranquilidade para a equipe evoluir.

No total, foram 19 contratações e muitas delas nem estrearam ainda. Por isso, se esperava que o time tivesse dificuldades no início do trabalho. Oswaldo de Oliveira tenta driblar as primeiras críticas e ainda encontrar o time que ele julga o melhor para o momento, levando em consideração a questão técnica e física.

Por isso, a formação para o jogo de hoje deve ser bem diferente daquela que perdeu para o Corinthians no domingo. Tobio, Amaral, Allione, Maikon Leite e Leandro Pereira deixaram o time para as entradas, respectivamente, de Jackson, Alan Patrick, Dudu, Rafael Marques e Cristaldo.

Tobio e Allione fizeram fortalecimento muscular e podem até aparecer no time, com mais chance para o zagueiro. Já os demais perderam posição.

No treino realizado ontem, na Academia de Futebol, Oswaldo insistiu nas jogadas pela linha de fundo e cruzamentos na área, onde Rafael Marques e Cristaldo intercalavam como centroavantes. O que chamou a atenção foi o esquema bastante ofensivo, com Robinho sendo recuado para fazer a função de segundo volante.

Ontem, além de definir o time, Oswaldo teve de decidir os outros sete jogadores que seriam inscritos no Paulistão e surpreendeu. Após deixar claro que não contaria com Gabriel Jesus, ele mudou de ideia e inscreveu o garoto, junto com Aranha, João Pedro, Nathan, Victor Ramos, Arouca e Valdivia, que só deve ter condições de jogo no fim do mês.

Cleiton Xavier ficou fora por causa de um atraso na documentação dele vinda da Ucrânia. Como deixou o Metalist entrando na Justiça, ainda vai levar cerca de 20 dias para a documentação ser liberada. Além disso, o jogador vai passar pelo menos 25 dias de trabalhos físicos, já que está há dois meses sem treinar.

No Rio Claro, o técnico Buião aposta na bola parada e vai repetir o time que derrotou o Linense por 3 a 0 na última rodada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Tobio (Jackson), Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Alan Patrick, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo

Técnico: Oswaldo de Oliveira

RIO CLARO: Richard; Vinícius Bovi, Luiz Eduardo e Gilberto; Renan Luís, Nando Carandina, Alê e Matheus; Guaru e Paulinho

Técnico: Buião

JUIZ: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

LOCAL: Arena do Palmeiras

HORÁRIO: 20h30