Palmeiras cai para Atlético-MG em dia de 'adeus' ao Pacaembu

A expectativa era de que o jogo neste sábado seria o adeus ao Pacaembu com uma bela vitória diante dos reservas do Atlético-MG e a garantia de mais uma rodada sem preocupações com o rebaixamento. A realidade foi bem diferente. A despedida do estádio municipal foi marcada por uma atuação sem brio do time alviverde e uma derrota por 2 a 0 para os mineiros.

Antes de a bola rolar, os jogadores entraram com uma camisa em homenagem ao Pacaembu, já que a partir de agora o time passará a atuar na nova Arena. As festividades acabaram aí. O time começou tocando bem a bola e parecia disposto a se aproveitar dos reservas do rival. Durou pouco a euforia.

Os visitantes foram ganhando espaço e tomaram conta da partida. Dodô quase fez em cobrança de falta, defendida por Fernando Prass. O Palmeiras conseguiu, graças a um chute da defesa para o ataque, que Valdivia corrigiu e lançou para Henrique na cara do gol. Ele driblou o goleiro Victor e conseguiu mandar para fora.

Chutar de longa distância foi a principal jogada do Alviverde no primeiro tempo. Dorival armou o time no 4-5-1, como fez nos últimos jogos, com Mazinho e Allione auxiliando Valdivia na criação e tendo liberdade para chegarem ao ataque, mas os dois se esconderam. Então sobrou para o chileno tentar resolver sozinho, mas Pierre o perseguiu por todo o canto.

Sem opção, o primeiro chute ao gol saiu só aos 34, com Mazinho, que na frente da área chutou rasteiro e nas mãos de Victor. Quatro minutos depois, os reservas do Galo conseguiram aproveitar mais uma falha de posicionamento da equipe em bolas paradas. Dodô cobrou falta para a área e Tiago subiu de cabeça para abrir o placar.

No segundo tempo, Dorival colocou Mouche e Diogo nos lugares de Mazinho e Allione, respectivamente, para tentar ter mais a bola no ataque. A mudança surtiu efeito, em termos, já que o time realmente criou mais oportunidades, principalmente com Mouche, que entrou bem ligado. Só faltava chutar mais ao gol. O Atlético recuou e deixou para jogar em cima do erro palmeirense, que não demorou para acontecer. Aos 19, Dodô tabelou com Pedro Botelho, saiu fazendo fila, entrou na área e bateu na saída de Prass. Um golaço.

Minutos depois do baque de mais um gol sofrido, o Palmeiras conseguiu ter mais a bola no pé e tentou chegar criando jogadas, sem esperar pelo acaso. Na melhor chance, aos 33, após rápida troca de passes, Juninho saiu na cara do gol e “recuou” para Victor. Foi a última emoção de um adeus melancólico ao Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS - Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Victor Luís (Juninho); Renato, Marcelo Oliveira, Allione (Diogo) e Valdivia; Mazinho (Mouche) e Henrique. Técnico: Dorival Júnior.

ATLÉTICO-MG - Victor; Alex Silva, Edcarlos, Tiago e Pedro Botelho; Pierre, Leandro Donizete, Rafael Carioca (Paulinho), Eduardo e Dodô; Marion. Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Tiago, aos 38 minutos do primeiro tempo. Dodô, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson Luiz Sobral (PE).

CARTÃO AMARELO - Pierre (Atlético-MG).

RENDA - R$ 602.520,00.

PÚBLICO - 24.368 pagantes (26.630 total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).