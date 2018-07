Palmeiras, Ceará, Avaí e Vasco jogam em casa nas quartas da Copa do Brasil

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira, por meio de sorteio na sua sede, os mandos das quartas de final da Copa do Brasil. Ficou estabelecido que Palmeiras, Ceará, Avaí e Vasco decidirão em casa as vagas nas semifinais do torneio nacional.

O último classificado às quartas de final será confirmado nesta quinta, a partir das 19h30, com o duelo de volta entre Caxias e Coritiba pelas oitavas. No confronto de ida, em Curitiba, o time paranaense goleou por 4 a 0 e ficou próximo de garantir sua passagem à próxima fase.

Mas, independentemente de quem se classificar, é certo que o time gaúcho ou a equipe do Paraná terá de encarar o Palmeiras, já garantido nas quartas de final, provavelmente no Pacaembu, na partida de volta do mata-mata.

O São Paulo, outro representante paulista na briga por um lugar na semifinal, fará o confronto de ida com o Avaí no Morumbi, antes de viajar até Santa Catarina para decidir a classificação.

Outro clube que terá a teórica vantagem de definir em seus domínios a sua sorte rumo às semifinais, o Vasco primeiro irá até a Arena da Baixada, em Curitiba, para encarar o Atlético-PR, antes de receber o rival em São Januário.

Já o Flamengo irá enfrentar o Ceará no Engenhão, no Rio, no duelo de ida, para depois viajar e medir forças com o adversário em solo cearense.

A CBF ainda não divulgou as datas, horários e locais de cada confronto das quartas de final. Apenas adiantou que os duelos de ida serão realizados nos próximos dias 4 a 5 de maio, enquanto os de volta deverão ocorrer nos dias 11 e 12 da semana seguinte.

Confira os mandos das quartas de final da Copa do Brasil:

Jogos de ida

Coritiba ou Caxias x Palmeiras - no Paraná ou Rio Grande do Sul

Flamengo x Ceará - no Rio de Janeiro

São Paulo x Avaí - em São Paulo

Atlético-PR x Vasco - no Paraná

Jogos de volta

Palmeiras x Coritiba ou Caxias - Em São Paulo

Ceará x Flamengo - no Ceará

Avaí x São Paulo - em Santa Catarina

Vasco x Atlético-PR - no Rio de Janeiro