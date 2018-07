Palmeiras cede empate ao Ceará na Arena Barueri

Com o resultado, a equipe paulista caiu uma posição, para o décimo lugar da tabela, agora com 44 pontos, dez a menos que o líder Cruzeiro. O Ceará estacionou na 12.ª colocação, com 39 pontos, oito à frente do Atlético-MG, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

No confronto deste domingo, o Palmeiras teve tudo para faturar os três pontos. Sem Kléber e Valdivia, seus principais jogadores, o time mandante jogou com apenas Dinei no ataque, enquanto Lincoln assumiu a função de armador no meio-campo.

As mudanças alteraram o ritmo do time, que até tentou pressionar o Ceará nos primeiros minutos. Mas tinha dificuldade de criar situações de gol. E viu o adversário equilibrar a partida. Mas, mesmo sem apresentar um futebol superior ao do rival, o Palmeiras conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo, em lance de bola parada.

Marcos Assunção, mais uma vez, caprichou na cobrança de falta e mandou para as redes, aos 45 minutos. Foi o segundo gol seguido do volante em jogada de bola parada. Na quinta-feira, ele marcara o gol da vitória sobre o Universitário de Sucre, pela Copa Sul-Americana.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro. O Palmeiras tomou a iniciativa ma tentativa de impor pressão sobre a defesa cearense. Contudo, não demorou para ceder espaço ao rival. Aos 24 minutos, os visitantes acertaram uma bola na trave. E, aos 38, Geraldo decretou o empate, em cobrança de pênalti. Magno Alves sofrera uma falta duvidosa de Márcio Araújo dentro da área.

Pressionado pelo empate, o Palmeiras partiu para cima do Ceará em busca da vitória. Mesmo de forma desorganizada, levou perigo ao gol de Michel Alves. Mas não conseguiu desempatar a partida nos minutos finais.

Agora, o time de Felipão voltará a campo nesta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa sul-americana. Um empate diante do Universitário garante a equipe na próxima fase. No domingo, o Palmeiras fará o clássico com o Corinthians, no Pacaembu. O Ceará receberá o São Paulo no mesmo dia.

Ficha Técnica:

Palmeiras 1 x 1 Ceará

Palmeiras - Deola, Márcio Araújo, Maurício Ramos (Fabrício), Danilo e Gabriel Silva; Edinho, Marcos Assunção (Pierre), Tinga, Rivaldo (Tadeu) e Lincoln; Dinei. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Ceará - Michel Alves; Boiadeiro, Anderson, Fabrício e Vicente; Michel, Heleno (Vandinho), João Marcos, Geraldo e Jean Carlos (Reina); Magno Alves (Diego Sacomã). Técnico: Dimas Filgueiras.

Gols - Marcos Assunção, aos 45 minutos do primeiro tempo. Geraldo, aos 37 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Gabriel Silva, Márcio Araújo e Dinei (Palmeiras); Michel e Heleno (Ceará).

Árbitro - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Renda - R$ 186.628,00.

Público - 8.257 pagantes.

Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).