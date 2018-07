Ali, aceita-se de tudo – os conhecidos ‘das antigas’, que vivem lembrando de glórias passadas; a turma que passou a frequentar fóruns de sites palestrinos no final dos anos 90 e que hoje toca sua corneta em grupos de WhatsApp; os antigos sócios do clube, que sempre vão à rua conferir o movimento antes de entrar para o novo estádio; os torcedores organizados, que fazem da rua seu palco das festas, com bandeiras de bambu, fogos de artifício, muita fumaça verde, sinalizadores – todos proibidos no moderno palco onde a equipe desfila.

Essa harmonia do palmeirense com a região do estádio é antiga, mas passou a ser maior no final dos anos 80, quando o Palmeiras passou a jogar quase todos os seus jogos como mandante no querido estádio Palestra Itália, conhecido popularmente como Parque Antártica. Um ano depois da inauguração de sua nova arena, é apenas agora que o palmeirense começa a desenvolver com a casa nova a sinergia que tinha de sobra com a antiga. Não se trata apenas de ‘empurrar o time para a vitória’, mas sim de reconhecer um novo local como ‘seu’. Como se sua antiga e aconchegante casa de bairro, erguida no início do século passado, de lembranças tão boas que fazem minar lágrimas dos olhos à primeira recordação, fosse derrubada para a construção de um edifício moderno, onde você vai morar nos próximos anos. É algo como a morte de seu avô, do seu querido pai. Eles não vão mais estar com você. Leva tempo para a gente se habituar.

O antigo Parque Antártica era como o palmeirense gostava. Charmoso, como todo jardim suspenso é; robusto, como precisa ser a casa de um time grande; pulsante, como deve ser a morada que recebe uma torcida ensandecida; efervescente, pois quando era preciso reclamar com os jogadores eles ouviam; amedrontador, porque nenhum time gostava de enfrentar o Palmeiras ali. Tínhamos nossos truques, nossas artimanhas, para fazer com que ele virasse um ‘inferno verde’.

Das arquibancadas do nosso velho Palestra, podíamos assistir o primeiro tempo mais perto das piscinas do clube social, na ‘reta’ onde ficavam a TUP e a Mancha Verde, e na segunda etapa caminhar um pouco e ver o jogo atrás do gol da ferradura. Após a partida, podíamos sair juntos, gritando pelo Palmeiras (ou xingando quem quer que seja) caminhando por baixo do Jardim Suspenso até a então Rua Turiaçu (atual Rua Palestra Itália). Das numeradas, era possível ‘passar instruções’ aos treinadores, ‘orientar’ o bandeirinha e o quarto árbitro. Até dos prédios em volta do estádio era possível celebrar os nossos gols, de camarote, bem pertinho dos nossos ídolos.

Se você fosse sócio do clube então, não precisava ir para a Disney. Porque todo dia era dia de se divertir no Palestra Itália – antes da natação, uma olhada no estádio. Depois da aula de futebol, uma subida na arquibancada. Se precisávamos fazer exercícios, oras, vamos fazer olhando para o campo, conferindo se o jardineiro está cuidando do gramado, imaginando a próxima jogada, celebrando um gol com o pensamento. Encontrando com pai, mãe, irmão, primos, amigos. Sem nenhuma pressa de sair dali, da nossa casa.

Mas, e toda boa história sempre tem um mas, o Parque Antártica precisava se modernizar. Não bastava mais um ‘banho de loja’ – foram muitos, como as extensões da arquibancada (primeiro foi a junção da numerada descoberta ao ‘chiqueirinho’, depois, a extensão da cadeira coberta para perto do parquinho), a criação do 'setor Visa', entre outros.

Agora, era necessária uma ruptura – o velho Palestra não iria mais existir – só de lembrar, causa angústia e amargura. Por quatro ‘intermináveis’ anos, todos observamos a demolição do nosso ‘caldeirão de emoções’ e a construção de uma ‘moderna arena’, que saiu da maquete e, como o nosso hino, surgiu imponente no bairro da Pompeia. Surgiu algo novo em nossas vidas. É como se, sem seu querido e falecido pai, você se visse com três filhos no colo. É hora de colocá-los para dentro desse mundo.

Do lado de fora o impacto visual é assombroso. Por dentro, parece ser impecável. É verdade que ali, do dia da inauguração na derrota para o Sport, até o agonizante empate em 1 a 1 com o Atlético-PR que manteve o Palmeiras em seu lugar, poucos foram os momentos de alegria do lado de dentro da arena em 2014. Em 2015 isso mudou. Vitórias em clássicos e duas disputas de finais, mas também vários momentos de intranquilidade do time em campo e da torcida, sem dúvida. Juntando tudo, ainda faltava alguma coisa. Faltava trazer o espírito que paira do lado de fora, remanescente do nosso Parque Antártica, para dentro. Precisávamos buscar a nossa alma ali na rua e colocá-la de volta em nosso estádio.

As últimas duas vitórias pela Copa do Brasil, contra Internacional e Fluminense, mostraram que o Allianz Parque pode sim ser o ‘caldeirão’ que o Palmeiras tanto precisa. É mais fácil do que os profissionais da bola imaginam: respeito ao torcedor, com garra e o chavão ‘coração na ponta da chuteira’. Não se trata de celebrar ‘divididas’, ou ‘defesas’, como muitos zagueiros fazem no futebol brasileiro hoje em dia, mas sim de comemorar gols. O palmeirense precisa pegar ‘gosto’ pelo estádio novo com time compactado, defesa bem postada, goleiro pegando pênalti, falta bem batida, sem tantos escanteios curtos, chutes de fora da área que levem perigo. Gols, muitos gols.

Foi assim que foi construída a ‘áurea’ do antigo Palestra. Valdemar Carabina, Djalma Santos, Ademir da Guia, César Maluco, Edu Manga, Tonhão, Edmundo, Evair, Zinho, Roberto Carlos, Mazinho, César Sampaio, Alex, São Marcos, entre tantos outros, transformaram o Palestra Itália na casa palmeirense. Esses titãs já não podem mais nos ajudar em campo. Está na hora de surgir novos heróis, com capacidade para manter acessa a chama que vai fazer arder o moderno inferno alviverde.