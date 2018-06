Palmeiras chama jogador de 16 anos para intercâmbio no profissional

O treino do Palmeiras nesta terça-feira teve um estreante. O lateral-esquerdo Luan Cândido, de 16 anos, começou o processo de intercâmbio com a equipe profissional após ter se destacado na campanha do clube na Copa São Paulo. O time alviverde ficou entre os oito melhores da competição, ao ser eliminado nas quartas de final, pela Portuguesa.

Luan completará 17 anos no começo do próximo mês. O jogador pertence ao elenco sub-17 do Palmeiras, que no fim do ano passado conquistou a Copa do Brasil da categoria em cima do Corinthians, no Pacaembu. Também em 2017 o jogador integrou a seleção brasileira na disputa do Mundial, na Índia. A equipe terminou em terceiro lugar na competição.

O jovem jogador assinou no ano passado o primeiro contrato profissional com o clube, válido até 2020. Luan atuava pelo Centro Esportivo Ubaense, de Ubá-MG, e foi ao Palmeiras após ser observado pelo departamento de captação de talentos do clube.

Com o início do processo de integração ao profissional, Luan vai fazer treinos com o elenco profissional enquanto continuará envolvido com competições das categorias inferiores do clube. O técnico Roger Machado contra no time com outros quatro jogadores oriundos da base: Fuzato, Pedrão, Victor Luís e Artur.

Nesta terça-feira o Palmeiras se reapresentou após a vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos e os reservas foram a campo para atividades técnicas. O grupo volta a treinar na quarta-feira, à tarde, em atividade fechada à imprensa no Allianz Parque.