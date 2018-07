Palmeiras chega a 80 mil sócios-torcedores e encosta no Grêmio

O Palmeiras conseguiu ultrapassar nesta sexta-feira a marca dos 80 mil sócios-torcedores participantes do programa Avanti e se aproximou ainda mais do Grêmio, segundo colocado no ranking do Movimento Por um Futebol Melhor, que lista os clubes com maiores números de sócios-torcedores. O time gaúcho tem pouco menos de 80.500 participantes.

O líder é o Internacional com pouco mais de 129 mil sócios e caso o Palmeiras ultrapasse o Grêmio, será a primeira vez na história que os dois gaúchos não ficam na ponta da tabela. O Avanti deu uma grande subida nos últimos 12 meses e é um dos pontos que mais o presidente Paulo Nobre bate e tentar fazer crescer no clube.

Quando o dirigente assumiu o cargo, em janeiro de 2013, o Palmeiras tinha cerca de oito mil sócios. Ele fez uma longa e ferrenha campanha para incentivar os torcedores a aderirem ao plano e os palmeirenses não decepcionaram.

A tendência é que nas próximas semanas o clube anuncie aumento nos planos e algumas mudanças nos benefícios de quem se tornar Avanti. Atualmente, os sócios do programa conta com várias vantagens, como desconto em ingressos, possibilidade de ganhar prêmios exclusivos e conhecer ídolos do clube.