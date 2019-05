Palmeiras chega a Belo Horizonte com 24 jogadores para pegar o Atlético-MG

Horas após realizar treino fechado para a imprensa na manhã deste sábado, o Palmeiras chegou a Belo Horizonte no início da noite com 24 jogadores relacionados para a partida contra o líder Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que será neste domingo, às 16 horas, no Mineirão.

Aproveitando o extenso elenco à sua disposição, Felipão deixou jogadores importantes em São Paulo como o zagueiro Juninho, o lateral-direito Fabiano, os volantes Matheus Fernandes e Jean, os meias Guerra, Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart e os atacantes Willian e Borja.

Em caso de vitória, o Palmeiras vai acabar com a campanha de 100% de aproveitamento do Atlético-MG e encerrar um tabu que já dura 12 anos: a última vitória sobre o Atlético em Belo Horizonte foi no dia 12 de agosto de 2007, quando ganhou por 2 a 1. Desde então, foram quatro derrotas e cinco empates na capital mineira.

O Palmeiras também busca seu 27º jogo sem derrota no Brasileirão, o que estabeleceria um novo recorde do time. Atualmente, o time acumula 26 partidas de invencibilidade na competição, o que igualou a campanha obtida entre os anos de 1972 e 1973.

No meio da semana, o time comandado por Luiz Felipe Scolari venceu o San Lorenzo por 1 a 0, em São Paulo, pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores, e garantiu a primeira colocação geral deste estágio da competição continental.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras para o jogo deste domingo:

Goleiros: Weverton, Fernando Prass e Jailson;

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa e Victor Luis;

Zagueiros: Luan, Gustavo Gómez, Edu Dracena e Antônio Carlos;

Volantes: Bruno Henrique, Felipe Melo e Thiago Santos;

Meias: Moisés, Lucas Lima, Raphael Veiga, Zé Rafael e Hyoran;

Atacantes: Deyverson, Arthur Cabral, Dudu, Felipe Pires e Carlos Eduardo.