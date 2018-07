Palmeiras chega à reta final do Brasileiro no limite: cansaço preocupa

O Palmeiras chega à reta final do Campeonato Brasileiro, a três jogos do fim, com vários jogadores no limite. O temor com lesões e a obsessão pelo descanso e recuperação física forçaram a comissão técnica a alterar a programação para a semana, com direito a passar apenas uma noite em Atibaia, no interior de São Paulo.

A breve passagem pela habitual concentração do time na era Cuca se explica pela preocupação do treinador com a noite de sono e a alimentação. “Nem todos os jogadores são casados e têm um cardápio bom de comida quando estão em casa. Aqui tem nutricionista, descanso e bom ambiente. O grupo se dá bem junto”, justificou o treinador. Após o jogo em Belo Horizonte, o Palmeiras trocou a habitual volta para São Paulo pela breve estadia em um hotel fazenda na cidade de Atibaia, onde trabalha com privacidade. Cuca afirmou que mesmo uma noite a mais de concentração pode fazer a diferença às vésperas dos confrontos mais decisivos desta reta final de Nacional.

“Nós jogamos na quinta à noite. Já o Botafogo (adversário desde domingo) entrou em campo na quarta. O time tem um dia a mais de descanso, e isso é uma vantagem. Estamos concentrados desde terça. Vejo o elenco preparado”, afirmou. Mesmo antes de enfrentar o Atlético-MG, o Palmeiras teve o período de concentração antecipado. O grupo se reuniu dois dias antes para viajar até Belo Horizonte. O normal é que isso ocorra apenas na véspera da partida.

No esforço para ser campeão, o grupo tem nitidamente sentido cansaço no segundo tempo das partidas. Nas cinco últimas rodadas, por exemplo, a equipe construiu no primeiro tempo um placar melhor do que o obtido na etapa final.

Os jogadores, em particular, têm procurado se empenhar para estar em campo. O meia Moisés jogou contra o Atlético-MG dias depois de ter dor de garganta e febre. Gabriel Jesus viajou no avião fretado pelo presidente do clube, Paulo Nobre, de Lima (Peru) até a capital mineira. O atacante foi titular em duas partidas em menos de 48 horas de intervalo entre elas.

“Mais importante de tudo é ajudar o Palmeiras a vencer. Conseguimos um resultado importante contra o Atlético-MG e todos estão de parabéns”, disse o atacante Dudu.