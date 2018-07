Palmeiras chega a SP sob protestos de 4 torcedores Já era madrugada de segunda-feira quando a delegação do Palmeiras chegou a São Paulo, após o empate por 1 a 1 diante do Flamengo, que, aliado aos outros resultados da rodada, rebaixaram a equipe à Série B do Campeonato Brasileiro em 2013. O temor de manifestações violentas felizmente não se confirmou e apenas quatro torcedores esperavam a equipe em frente à Academia de Futebol.