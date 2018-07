Palmeiras chega ao RS escoltado por 15 homens

Um forte esquema de segurança, com uma escolta de 15 homens, esteve presente no desembarque do Palmeiras em Porto Alegre no fim da tarde desta quinta-feira. Embora nenhum palmeirense estivesse no saguão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, os jogadores foram escoltados do saguão até o ônibus. Quando os jogadores apareceram, alguns passageiros aplaudiram; outros gritaram "segunda divisão". A chegada ao hotel também foi tranquila, sem torcedores e com a presença da escolta.

Desde o início da semana, a comissão técnica decidiu mudar o planejamento para garantir a tranquilidade do elenco, que está pressionado por quatro derrotas seguidas. Os jogadores realizaram todos os treinamentos sem a presença da imprensa e anteciparam a viagem para a tarde desta quinta-feira - o jogo contra o Inter será na noite de sábado. De acordo com os dirigentes, houve um consenso entre a comissão técnica e a diretoria para preservar o grupo, neutralizando eventuais protestos de torcedores.

O time enfrentará o Internacional, sábado, no Beira-Rio na luta contra o rebaixamento. Embora tenha 39 pontos, apenas um acima do Vitória, primeira equipe dentro do Z-4, o Palmeiras precisa de uma vitória contra os gaúchos para se livrar totalmente do risco da degola. Se perder ou empatar, a decisão ficará para a última partida, contra o Atlético Paranaense. O meia Valdivia e os zagueiros Nathan e Tobio são os principais desfalques da equipe e não viajaram com a delegação.